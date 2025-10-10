Ministar Selvid Hurtić : “Ne pamtim kad sam bio ovako razočaran”

Hurtić je kazao da je kroz život, politiku i privatni biznis prošao mnogo toga i doživio brojna razočarenja i izdaje, ali da ga je ova odluka posebno pogodila.

– Ne pamtim kada sam bio razočaran i emotivno uvrijeđen kao ovih dana, jer sam vidio da pojedinci u našoj državi politiziraju i časnu ljudsku ideju da Vijeće ministara BiH na dan dženaze rahmetli Halida Bešlića proglasi dan žalosti na prostoru cijele države – rekao je Hurtić.

On je naveo da je inicijativa za proglašenje Dana žalosti potekla od njega, ali da to smatra manje važnim.

– Dragi ljudi, pa zar je to bitno? Zar nam je problem da budemo ljudi, da budemo odgovorni barem kada je u pitanju žalost za jednim od najvećih legendi na Balkanu i šire, za kojim žalimo svi jednako – poručio je ministar.

Hurtić je dodao da nijedan državni ministar ne bi bio protiv takve odluke i da bi Dan žalosti sigurno bio izglasan.

– Kada je toga bila svjesna predsjedavajuća gospođa Borjana Krišto, onda nije željela uvrstiti na dnevni red sjednice moju inicijativu, a ni sazvati drugu da formalno izglasamo. Neka joj je na čast! – rekao je on.

– Ali, neka je na čast i nekim nazovi našim političarima, koji lete za populističkim poenima, pa i vladama, koje svojim odlukama parcijaliziraju dan žalosti. Izvinjavam se porodici rahmetli Halida Bešlića, koji nas je zadužio kao državu. Namjera nam je bila čista i iskrena – zaključio je Hurtić.

(Kliker.info-Vijesti)