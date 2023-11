Ministar odbrane Zukan Helez u Pressingu : “Na teritoriji RS-a izvode se vojne vježbe. Pratimo ih, locirani su i možemo ih eliminirati” (Video)

Dopredsjedavajući Vijeća ministara BiH i ministar odbrane BiH Zukan Helez rekao je da na teritoriji Republike Srpske postoje vojni kampovi za obuku i da su to paravojne formacije. “Locirani su, pratimo ih i možemo ih lako eliministati”, rekao je Helez.

Na pitanje kako komentariše pismo upućeno amričkom kongresu i EU od strane parlamentaraca BiH iz RS uz tvrdnju da se u BiH nalaze “terorističke ćelije”, te rekao da se na teritoriji RS-a dešavaju čudne aktivnosti koje prate.

Dodaje kako ima nekada više ljudi na vježbama, a nekada ih je manje. Neke vježbe su polulegalne, kaže.

“Institucije znaju da postoje kampovi, a to su paravojne formacije. Nije to svaki dan, pojave se pa se sklone. Vježbaju s oružjem, i znamo odakle im. To se podvede pod neku formu pa da je legalno, kao dio MUP-a RS, pa se pojavi u nekom drugom obliku, i sve dok ne bude opasno za državu nema reakcije. Mi smo to locirali i pratimo. Rekao sam to ljudima iz međunarodne zajednice i naravno da znaju”, kaže ministar odbrane BiH.

“Imamo kontrolu nad našim nebom”

Kaže da OS BiH konačno imaju kontrolu nad nebom BiH i da sata mogu pratiti sve aktivnosti i da je to veoma bitno za sigurnost države.

“Imamo sliku svega neba i svaka letjelica je evidentirana. Neki član SBiH, čini mi se Smajić Dževad da se zove, zastupnik u Parlamentu i da omalovaži to što radi ministarstvo odbrane, kaže da svako ko ima mobitel može pratiti nebo. A čovjek po zanimanju hodža!? Mi prije nismo vidjeli ko je na našem nebu nego su to druge agencije radile za nas. Čitava ekipa brigadira i stručnjaka mi je to prezentovala. Sada nadgledamo preko naših sitema komplet nebo BiH. To je vojna služba i odvojeno je od civilne. Znate kad je Dodik imao sastanak sa Milanovićem helikopterom, to nismo vidjeli, sad to možemo vidjeti. Ako to nije uspjeh, a to smo napravili uz države partnere, sada to usavršavamo i nikada nećemo izgubiti. Ovim je pojačana sigurnost ove zemlje. Do sada nismo ovo imali. Sve što uđe na prostor BiH evidentiramo i reagujemo”, kaže.

“Konsenzus za evakuaciju državljana BiH iz Gaze”

Kazo je kako Vijeće ministara BiH nije imalo nesuglasica oko evakuacije državljanja BiH iz Gaze.

“Cijeli vikend smo bili aktivni. Nije to jednostavno. Tamo je strašan rat, pogibije civila. Hvala Bogu dobro se završilo i omogućili smo da se vrate državljani BiH.Tu smo postigli konsenzus da ovo zajedno napravimo”, kazao je.

