Ministar odbrane Zukan Helez tvrdi: Kampovi postoje! Dodika možemo izbaciti iz vlasti (Video)

Zukan Helez, ministar odbrane BiH, gostovao je u “Centralnom dnevniku” kod Senada Hadžifejzovića.

Hadžifejzović: “Postoje li vojni kampovi u RS i da li njih vode Rusi?”

Helez: “Postoje, garantujem! Kamp nije kasarna! Te se formacije pojave, dođu, urade neke stvari i vrate se odakle su došli! Ja nisam dobio krivičnu prijavu; ja sam svjedok Tužilaštva, ne smijem iznositi puno detalja! Imate prostor između Vučeva – Zelengore – Maglića; to je Tjentište i Nacionalni park ‘Sutjeska’! Kada je rekla OSA da nema podataka – to ne znači da tamo nema kampova!”

Hadžifejzović: „Izgledalo je kao da te OSA demantuje?“

Helez: „OSA nje imala informacije ni kada su ubijani povratnici! Ubili su hrvatskog povratnika u Derventi, pretukli su čovjeka u Zvorniku, bračni par u Omeragićima kod Višegrada… OSA nije imala nikakve infomacije.“

Hadžifejzović: „Zukane, problem su dokazi! Od koga si dobio sve te informacije?“

Helez: „Dobijam informacije sa terena! Izvor nikada neću reći – to je moje privatno pravo! Bivši ruski ataše u Beogradu napravio je vilu na prostoru Tjentišta, pa crkvu, a tu pored je i kamp četnički! U toku dana pucaju plastičnim kuglicama, a navečer pravim mecima i naoružanjem! Rade noćne vojne vježbe! Imam dokaze i za to! To je sve posao Tužilaštva!”

Hadžifejzović: “Pokazao si fotografije meni, pokaži ih i javno!”

Helez: “Nisam ih pokazao ni Tužilaštvu! Nisu to ni tražili od mene!”

Hadžifejzović: “Pa pokaži fotografije, opisao si sve! Lokalitet Tjentište, okolne planine! Opisao si crkvu, vidi se crkva! Opisao si kampove, vide se šatori! Opisao si vojnike i vide se uniformisani ljudi! Šta je problem da ih sada pokažeš?”

Helez: “Moji izvori će biti svjedoci u Tužilaštvu, oni će dati fotografije Tužilaštvu! Ovdje je problem Dodik! Za 24 sata Dodik nazvao SIPA-u, Tužilaštvo! SIPA me nema pravo pozvati; to je bilo nelegalno! Tražit ću ostavku direktora Ćuluma! To Dodik sve kontroliše; neki domaći mediji su stali uz Dodika, a poslije ću kazati zašto! Željeli su sve zataškati, nisu uspjeli!“

Hadžifejzović: “Dodik traži tvoju smjenu, ne odustaje! Sarajevo te ne brani, a Banja Luka te napada!“

Helez: “Evo, Bakir je rekao da SDA neće glasati za moju smjenu! Više ljudi me iz drugih stranaka nazvalo nego iz mog SDP-a! Zapamtite zauvijek: Zukan NIKAD neće prodati državu za fotelju! NIKAD! Ova reakcija Dodika i svih institucija RS-a je dokaz da sam pogodio u sridu! Neka me i smjene, ali kleknuti neću!“

Hadžifejzović: “Bilo je nekoliko informacija i saopćenja koja su izgledala kao demantiji tvojih izjava o ruskim kampovima?!“

Helez: „Pojačana je misija EUFOR-a i NATO-a! Imali smo razgovore, vrlo žustre! Neke su stvari znali, a kad sam im rekao dodatne informacije, iznenadili su se!“

Hadžifejzović: „Dodik tvrdi da će blokirati svaku tvoju ministarsku odluku!“

Helez: „Dodik kod mene u OSBiH ništa ne može blokirati! A ja mogu blokirati Dodika! Kao zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara, nijedan dnevni red se ne može usvojiti bez mog glasa!“

Hadžifejzović: “ Šta ako Dodik smijeni i tebe i Trojku?“

Helez: „Ako se zaigra ovako Dodik, eliminisat ćemo i njega i SNSD! Dodik se uzda u Dom naroda države!”

Hadžifejzović: “Šta ako Dodik umjesto Trojke ubaci SDA?“

Helez: „Ne može on Trojku izbaciti! Dom naroda, dva člana Predsjedništva BiH, Komšić i Bećirović, bez Cvijanović mogu raspustiti cijeli Dom naroda! Ponovo bi se birali delegati i Dodik ne bi imao mehanizme blokade!“

Hadžifejzović: “Bilo bi super da dvojka u Predsjedništvu spašava Trojku u Vijeću ministara?“

Helez: „To nije spašavanje Trojke nego eliminisanje Dodika!”

Hadžifejzović: “Mislite da je to moguće?“

Helez: „Što bi rekli muslimani: tobejarabbi! Ja jedno, Vi drugo!“

Hadžifejzović: “Tobejarabbi i estagfirullah, to niko nikad nije radio! Zato pitam!“

Helez:“Sad je takva matematika! I sad neka malo Dodik razmišlja! Teško da ikad više Dodik i SNSD budu u Vijeću ministara! Više nećeš blokirati, zapamti!“

Helez: „Trebalo bi uvesti ljekarske preglede za čelne funkcije! Psihološki pregled – obavezno! Ako izađete, vrijeđate, psujete i ako se sa 65 godina tako ponašate – to su dijagnoze! Dodik nije opasan; najopasniji je kada radi blokade! Nažalost, svi možemo blokirati! Neko diriguje njime, namjerno opstruira! Dodiku ni u kući ne vjeruju da je RS država!“

Hadžifejzović: “Da li zaista vjeruješ da ako sutra pukne na administrativnim linijama da se OS neće raspasti?”

Helez: “Po Dejtonu, EUFOR je zadužen da čuva mir i stabilnost u BiH. Ako to EUFOR ne može – doći će NATO snage. OSBiH napravljene od tri zaraćene snage. Ono što po Ustavu jesu OS: njihova ključna zadaća je očuvanje teritorijalnog integriteta BiH i uvjeren sam da ništa neće narušiti njihovu zadaću. Dokle god budem dobivao tri hiljade poruka za Bajram, a petnaest za Dan državnosti BiH – nije dobro ovoj državi!“

Helez, za kraj, poručio građanima: “Mirno spavajte! Rata sigurno neće biti! Bio sam na večeri s glavnim čovjekom, generalom NATO-a, Amerike i Zapada! Iznad njega su samo Biden, Blinken i Stoltenberg! On mi je dao sigurnosne garancije da NATO neće dozvoliti eskalaciju sukoba! Ne smijem sve otkrivati, ali NATO je spreman da reaguje u svakom trenutku!”

