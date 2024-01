Ministar odbrane Zukan Helez : “Ako Dodik krene, ukidamo RS i vraćamo stari ustav” (VIDEO)

Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine sumirao je prethodnu godinu i najavio šta Bosnu i Hercegovinu čeka u narednom periodu. Govoreći o 2023. godini, Helez je na početku pohvalio brzo formiranje Vijeće ministara i budžet koji je usvojen u rekordnom roku.

“Ulazeći u godinu, došlo je do određenih sukoba na relaciji između Dodika i ljudi koji vole ovu državu, među kojima sam i sam. U nekoliko navrata smo imali žestoke sukobe i uprkos tome trudio sam se uraditi što više. Uradili smo puno na međunarodnom planu. Bio sam u Briselu tri puta, također sa ljudima Evropske unije i Evropske komisije, bio sam i u Washingtonu sa zvaničnicima. Posjetio sam i London, susreti sa ministrom odbrane Turske, Austrije, Hrvatske… Želio sam da Bosnu i Hercegovinu prikažem u dobrom svjetlu i da pažnju svjetskih zvaničnika vratim na BiH. Što se tiče rada u ministarstvu odbrane BiH, od osnivanja OSBiH prvi put nadgledamo nebo, nabavljamo najmodernije uniforme… One su najbolje u regiji i ono na što sam posebno ponosan jeste što uniforme prave domaće firme. Nezapaljive su, ne vide se noću i otprone su na vlagu. Prvi put smo dobili DCB pomoć od NATO saveza i to je nešto oko 54 miliona eura. Očekujemo najveći kontingent vojne pomoći“, naveo je.



Što se tiče njegove smjene koju su tražili političari iz RS-a, Helez navodi da je bio ubijeđen kako neće doći do toga.

“Nisam to zaslužio. Nikad mi niko nije našao marku kriminala i tu imam moralnu satisfakciju. Ako će me smijeniti što volim ovu državu, mislio sam da ima dovoljno patriota koji će stati iza mene. Želio bih se zahvaliti i pojedinim zastupnicima iz SDA koji su javno kazali da neće podržati moju smjenu. To me raduje, jer kada je država u pitanju i borba za nju, svi moramo biti u jednom frontu. Patriote se prepoznaju. Jedini sam bio protiv ulaska Dodika u vlast, međutim nisam naišao na razumijevanje unutar SDP-a. Ministri iz RS-a nisu samostalni i Dodik diriguje njima. Srbija je pred građanskim ratom, a jedan od aktera koji tome doprinosi je Milorad Dodik. On je iz RS-a ljude prevozio u Beograd za vrijeme izbora i on postaje regionalni problem”, kazao je za HaYat TV.

Dalje dodaje kako je Bosna i Hercegovina najstabilnija zemlja u regionu.

“Inflacija je 1,7 na godišnjem nivou. Imamo realni sektor, privrednu proizvodnju jaču i od Hrvatske i od Srbije. To sam i Plenkoviću rekao. Valuta nam je stabilna. U martu bi trebali ispuniti uslove da otvorimo pregovore za članstvo u EU i da počnemo ubrzanim koracima ka EU. Mislim da bi do 2030. godine trebali biti punopravna članica EU”, istakao je.

Smatra kako su posjete Briselu i Washingtonu dovele do toga da čelni ljudi NATO-a dolaze u Bosnu i Hercegovinu.

“To je znak da je NATO blizu BiH i brzo ćemo u NATO savez. Gdje god imam susrete sa zvaničnicima NATO-a, zalažem se za to da nas prime. SAD je čelna članica NATO-a, pa nisu svi za NATO. Meni je bitno da je 4/5 građana BiH za članstvo. Na osnovu provedene ankete u manjem bh. entitetu, preko 50 posto građana je za ulazak BiH u NATO savez i to nam daje nadu da ćemo ubrzanim koracima postati dio ovog vojnog saveza”, rekao je.

Komentarišući navode o ruskim kampovima u Bosni i Hercegovini, Helez naglašava kako to nije njegova informacija, nego da je to ‘informacija sa terena’.

“Ljude koji su mi saopštili te informacije sam predložio za svjedoke i oni će dati iskaz u Tužilaštvu, a da ima ruskog utjecaja, to se svi slažemo. To nije Zukan izmislio, to su činjenice. Budite ubijeđeni da smo spremni za svaki scenarij. Mi i naši saveznici nećemo nikom dozvoliti da komada BiH. Gluposti koje priča Dodik su zabava za javnost, nije neozbiljno, ali imamo odgovor. Ali ako ostvari ono što je najavio, to je kraj Republike Srpske. To će se ukinuti, vraćamo se na prethodni Ustav BiH i nikada više neće biti uspostavljena Republika Srpska”, upozorio je.

Poručuje dalje kako će u slučaju da neko iz Ministarstva odbrane BiH bude na proslavi neustavnog dana RS-a 9. januara biti poduzete određene mjere.

“To je na Tužilaštvu, mi ćemo pratiti, a ukoliko neko iz Ministarstva odbrane bude prisustvovao, poduzet ćemo sve što predviđa zakon. Snosit će i krivičnu odgovornost, bit ćemo spremni da to uradimo”, zaključio je Helez.

(Kliker.info-Hayat TV)