Ministar odbrane SAD-a: Nismo počeli rat, ali ga završavamo

“Iran nikada neće imati nuklearno oružje”

Ministar odbrane SAD-a Pete Hegseth izjavio je da će Washington pronaći i eliminisati one koji su odgovorni za smrt američkih državljana, izričući oštru poruku tokom konferencije za novinare.

Hegseth je rekao da se Iranu ne smije dozvoliti da dođe do nuklearnog oružja, te je optužio Teheran da jača svoje konvencionalne vojne kapacitete kao zaštitni štit za svoje nuklearne ambicije.

Kritikovao je nuklearni sporazum iz 2015. godine, koji je postignut tokom mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame, nazvavši ga neuspjelim dogovorom.

Hegseth je istakao da je trenutna kampanja, „Operacija Epic Fury“, usmjerena na uništavanje iranskih raketa, postrojenja za njihovu proizvodnju, pomorskih sredstava i druge sigurnosne infrastrukture.

“Nismo započeli rat, ali ga završavamo”

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je operacija protiv Irana, izvedena po direktnom naređenju predsjednika Donalda Trumpa, „najsnažnija, najsloženija i najpreciznija zračna operacija u historiji“.

“Mi nismo započeli rat, ali ga, pod vodstvom predsjednika Trumpa, završavamo”, rekao je Hegseth.

Hegseth je izjavio da su Sjedinjene Američke Države “odredile uslove ovog rata — od početka do kraja”, te dodao: “Nadamo se da će iranski narod iskoristiti ovu nevjerovatnu priliku”.

Također je pozvao iranske sigurnosne snage da ‘mudro izaberu’, naglasivši: “Mi se borimo da pobijedimo — ne trošimo ni vrijeme ni živote uzalud”.

Ministar odbrane SAD-a dodao je i da “miroljubive nuklearne ambicije ne moraju biti skrivene ispod planina”, referirajući se na operaciju “Midnight Hammer” iz prošle godine, za koju je rekao da je “SAD tada uništio iranska nuklearna postrojenja”.

Hegseth je optužio Teheran da odbija pregovarati o “miroljubivom i razumnom sporazumu” sa Sjedinjenim Državama.

“Odugovlačili su, kupovali vrijeme da ponovo napune zalihe raketa i obnove svoje nuklearne ambicije”, rekao je, dodajući: “Predsjednik Trump ne igra te igre”.

Američki ministar odbrane rekao je i da je Iran držao ‘konvencionalni pištolj uperen u našu glavu dok je pokušavao lagati svoj put do nuklearne bombe’, te da je “to skoro uspjelo” tokom Obamine administracije i njegovog ‘užasnog sporazuma’.

Zaključio je riječima da je iranski režim “primio smrt od Amerike i smrt od Izraela”, naglašavajući da ovo “nije rat za promjenu režima, ali se režim ipak promijenio — i svijet je bolji zbog toga”.

Američki ministar odbrane izjavio je da zemlja žali za četvoricom pripadnika oružanih snaga koji su do sada izgubili život tokom operacija u Iranu.

“To su najbolji među Amerikancima”, rekao je.

“Neka ostatak ove operacije provedemo na način koji će im odati čast — bez izvinjenja, bez oklijevanja, s epskim bijesom”, dodao je.

Obraćajući se direktno vojnicima, Hegseth je rekao: “Ovo je generacijska prekretnica na koju smo čekali”.

Nakon toga, Hegseth je završio obraćanje medijima, a na govornicu je izašao načelnik Združenog štaba, general Dan Caine.

(Kliker.info-Vijesti)