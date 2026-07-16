Sastanak, čiji je domaćin bio State Department, okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji. U fokusu razgovora bili su aktuelni sigurnosni izazovi, jačanje razmjene informacija i obavještajnih podataka, zaštita kritične infrastrukture, sigurnost granica, prekid finansiranja terorističkih mreža te unapređenje koordinisanog međunarodnog odgovora na nove oblike politički motivisanog terorizma.

Ministar Konaković je povodom ministarskog sastanka istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva.

Podsjetio je da iskustvo Bosne i Hercegovine pokazuje kako organizovani politički ekstremizam, ukoliko se na vrijeme ne prepozna i zaustavi, može prerasti iz zapaljive retorike u nasilje s razornim posljedicama. Naglasio je da sistematski napadi na ustavni poredak, demokratske institucije i vladavinu prava nikada ne smiju biti relativizirani niti predstavljani kao uobičajeni politički sukobi, jer upravo slabljenje institucija otvara prostor za djelovanje ekstremističkih aktera.

Ministar Konaković upozorio je da se Bosna i Hercegovina i danas suočava s kontinuiranim pokušajima podrivanja državnih institucija, secesionističkom retorikom i djelovanjem koje ugrožava ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Istakao je da takve politike produbljuju političku polarizaciju, povećavaju sigurnosne rizike i predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona Zapadnog Balkana. Posebno je naglasio da negiranje ratnih zločina, veličanje presuđenih ratnih zločinaca, govor mržnje, dehumanizacija i kontinuirani napadi na ustavni poredak nisu tek dio političke retorike, već opasni obrasci koji razaraju povjerenje u demokratske institucije i stvaraju uslove u kojima politički motivisani terorizam i ekstremizam mogu jačati.

Govoreći o aktuelnim izazovima, ministar Konaković ukazao je na djelovanje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, istakavši da njegova dugogodišnja secesionistička politika, kontinuirani napadi na institucije Bosne i Hercegovine i otvoreno političko usklađivanje s interesima Ruske Federacije predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naglasio je da pokušaji da se takva politika međunarodnim partnerima predstavi kao prozapadna stoje u potpunoj suprotnosti s njenim stvarnim djelovanjem, dok orkestrirana kampanja secesionističkih aktera i njihovih lobista, zasnovana na širenju lažnih narativa i podrivanju državnih institucija, ima za cilj oslabiti međunarodnu podršku Bosni i Hercegovini i njen demokratski poredak.

Zaključio je da uspješna borba protiv politički motivisanog terorizma podrazumijeva ne samo odlučan odgovor na sigurnosne prijetnje, već i pravovremeno prepoznavanje i suzbijanje pojava koje stvaraju prostor za njihovu eskalaciju. Istakao je da secesionistička politika, govor mržnje, dehumanizacija, negiranje ratnih zločina, veličanje presuđenih ratnih zločinaca te sistematski napadi na demokratske institucije, ustavni poredak i vladavinu prava predstavljaju ozbiljna upozorenja na koja međunarodna zajednica mora reagovati prije nego što prerastu u ozbiljnije sigurnosne prijetnje. Naglasio je da su snažne demokratske institucije, vladavina prava i bliska međunarodna saradnja ključni za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti demokratskih društava.

Na marginama ministarskog sastanka, ministar Konaković učestvovao je na radnom ručku koji je za učesnike upriličio zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Po završetku ministarskog sastanka planiran je i bilateralni susret sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Danielom Lawtonom, tokom kojeg će biti razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje, aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te zajedničkom odgovoru na savremene sigurnosne izazove.

(Kliker.info-agencije)