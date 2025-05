Ministar Konaković u Daytonu : “Rješenje za aktuelnu situaciju u BiH je članstvo u EU i NATO”

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je 23. maja u Dejtonu, državi Ohajo, na javnom forumu pod nazivom “Dejtonski dijalog: Razgovori o miru i sigurnosti na Balkanu”, koji u okviru proljetnog zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a organiziraju Univerzitet u Dejtonu i ured američkog kongresmena Majkla Tarnera (Michael Turner) povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ministar Konaković je u sklopu Foruma učestvovao na panelu pod nazivom “Dejton 30 godina kasnije: Današnji izazovi za daljnji put u EU i transatlantsku integraciju”.

U svom obraćanju ministar je istakao da je zadovoljstvo i čast biti danas u Dejtonu, te zahvalio organizatorima na obilježavanju ove važne godišnjice za BiH.

Govoreći o značaju Dejtonskog mirovnog sporazuma, ministar Konaković se osvrnuo na svoje učešće u ratu u BiH prije trideset godina kao maloljetni borac. Podsjetio je da zbog te činjenice zna koliko je vrijedan mir. Naveo je da su nakon NATO intervencije diplomatija i drugi alati doveli do Dejtonskog sporazuma i tada smo svi slavili mir.

Naglasio je da danas s pravom može reći da je to bila ispravna odluka koja je zaustavila rat i donijela mir u Bosni i Hercegovini. Ukazao je i da mnogi ljudi danas govore o kompleksnosti ustavnog uređenja BiH i Dejtonskog mirovnog sporazunma te ponovio koliko je taj sporazum bio važan za uspostavljanje mira. Ponovio je da je značaj Dejtona ogroman. Dodao je da je to bio projekat, kojeg su vodile Sjedinjene Američke Države ali i najuspješnji američki projekat jer je zaustavio rat. Dodao je da je mir moguć i da je to posebno važno kada danas gledamo slike iz Ukrajine, Gaze, Sudana i drugih mjesta. Naveo je da danas kao političar sjedi i pregovara o budućnosti svoje zemlje sa ljudima sa kojima se doslovno sukobljavao prije trideset godina. Međutim, to je puno bolja opcija nego rat.

Ukazao je na svu kompliciranost i kompleksnost u BiH, sa mnogo političkih izazova ali da je sve to puno bolje od rata. Poručio je da je diplomatija moguća, kao i mir. Naveo je da postoje moguća rješenja za ovu situaciju koju danas prolazimo u BiH i da su moguća rješenja na stolu, poput članstva BiH u EU i NATO-u.

Govoreći o kompromisima i pokušavajući naći rješenje sa ljudima protiv kojih se borio prije 30 godina, ministar je kazao da danas sjedi s ljudima koji nastavljaju poricati genocid i koji slave ratne zločince i kriminalce, te koji omogućavaju da se o tome uči u obrazovnom sistemu bh. entiteta RS. Upozorio je da je to vrlo opasno. Poručio je da moramo biti hrabi i snažni da nađemo rješenje i nastavimo raditi na prosperitetu naše zemlje. Osvrnuo se i na pitanje sigurnosti te ocijenio da EU i SAD moraju više posvetiti pažnje ovoj regiji jer će u suprotnom to iskoristiti drugi akteri iz svijeta. Osvrnuo se i na problem odlaska mladih ljudi iz naše zemlje kao i na diskriminaciju u izbornom procesu.

Zaključio je da trebamo hrabre lidere sa planovima i rješenjima, kao i integracije, prije svega, u NATO, a potom u EU kao i investitore, koji će omogućiti ekonomski napredak BiH jer imamo prelijepu zemlju sa mnogim potencijalima i prirodnim bogatstvima.

Moderator panela bila je bivša američka ambasadorica pri NATO-u i američka senatorica Kej Bejli Hačison (Kay Bailey Hutchison), dok su kao panelisti, osim ministra Konakovića, učestvovali ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt), te bivši ambasador SAD u Republici Hrvatskoj Piter Galbrajt (Peter Galbraith), saopćeno je iz MVP-a BiH.

(Kliker.info-agencije)