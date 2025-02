Ministar Konaković o deportaciji bh. građana iz SAD-a: Možda će biti potreban i krizni štab

Tim povodom kontaktirali smo ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, koji za Klix.ba kaže kako je došlo do komunikacije po ovom pitanju s novom administracijom u Washingtonu.

“Mi smo krajem sedmice imali jedan vrlo energičan poziv iz američke ambasade u kojem su nas opomenuli da postoji odluka Trumpove administracije koja traži od zemalja da preuzmu i učestvuju u deportaciji svojih građana koji ilegalno borave u SAD-u. Ovdje smo imali jednu urgentnu situaciju sa šest osoba koje su trebale hitno biti deportovane iz Amerike nazad u BiH i mogu reći da smo u kratkom roku, samo dva dana, uspjeli završiti sve potrebne procedure. Danas smo izdali putne listove i očekujemo da se tih šest osoba deportuje u BiH. Sve smo to uradili u sinhonizaciji s predsjedavajućom Vijeća ministara (Borjanom Krišto) i sa ambasadom u Washingtonu”, rekao je Konaković.

Dalje je rekao da se “na efikasan način riješio jedan problem koji se pojavio zbog stava predsjednika Trumpa.”

“Mi ćemo kao ozbiljna država svoj dio posla uraditi u skladu s našim zakonima. Tačno je da ima nekoliko osoba koje su u SAD-u imale neke probleme sa zakonom, a neke od ovih osoba nalazile su se u pritvoru, i u koordinaciji s ministarstvima sigurnosti i civilnih poslova mi ćemo tu proceduru nadzirati do kraja i adekvatno odgovoriti prema onima koji su rizik ili opasnost za naše zakonodavstvo. Tu postoje određene procedure, prihvatni centri i ministarstvo sigurnosti će odigrati svoju ulogu. Imali smo jedan brzi sastanak s predsjedavajućom Krišto i zamjenikom ministra sigurnosti, koji sada vodi ovo ministarstvo, Ivicom Bošnjakom i u bliskoj koordinaciji komuniciramo ovu temu skoro svakodnevno”, kaže ministar vanjskih poslova BiH.

Konaković u izjavi za naš portal ipak nije mogao otkriti sve detalje, poput krivičnih djela za koja su osumnjičeni ili osuđeni neki državljani BiH koji se nalaze u “urgentnoj” grupi od šest osoba koje će uskoro biti deportirane.

“To nije baš u nadležnosti ministarstva vanjskih poslova, a možda u ovom trenutku nije prikladno o tome govoriti. Svih šest dosijea smo mi preuzeli i proslijedili nadležnim institucijama. Oni će zajedno sa nama odraditi po zakonu sve procedure, a ukoliko bude onih koji budu morali nastaviti služenje svoje zatvorske kazne iz SAD-a tu bi mogli biti u problemu jer nemamo jasno uređene odnose, jer sa Amerikom nemamo ni ugovor o ekstradiciji. To je sada pitanje za ministarstvo pravde i sigurnosti, pa ne bih nešto da pogrešno interpretiram. Ono što je najvažnije jeste da ćemo građane Bosne i Hercegovine preuzeti i odvesti na sigurno, u smještajne kapacitete koji su pod nadzorom i kontrolom, za one koji to trebaju, a onda će pravosudni sistem uraditi svoj dio posla, kako to naši zakoni nalažu”, kaže Konaković.