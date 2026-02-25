Ministar Konaković iz Washingtona : Vlada FBiH određuje ko uvozi plin, Kabiri prevario Amerikance

“Danas se u našim medijima pojavila vijest da je Abraham Grupa Amira Grosa Kabirija potpisala ugovor o nabavci velikih količina ukapljenog gasa za potrebe aluminija, ali i za potrebe tržišta u BiH. Prije svega mislim da se radi o memorandumu o razumijevanju koji je Kabiri u ime Abraham Grupe potpisao s našim američkim partnerima, prijateljima. I mogu reći pravno potpuno neutemeljeno, na neki način, prevario ljude iz američke administracije i kompanije od kojih bi kao kupovao ukapljeni plin iz nekoliko razloga.

Prvi je jer južna interkonekcija još uvijek je u fazi ideje, nismo napravili niti pravne pretpostavke da ona krene s implementacijom. Nadam se da ćemo ubrzo usvojiti zakon u kojem se precizira način izbora koncesionara i da taj projekat zaista što prije počne. A drugi, još važniji, jeste zato što Vlada Federacije svojom uredbom određuje ko može uvoziti plin, gas u BiH i danas je to isključivo i ekskluzivno Energoinvest.

Kompanija koja jedina može uvoziti bilo kakav gas u BiH i da danas postoji kompletna južna interkonekcija izgrađena, Abraham Grupa ne može uvesti niti jedan kubni metar, pa je tako vrlo upitno kako može potpisati uopće memorandum o razumijevanju s američkim partnerima. Vrlo važno je to razjasniti u samom startu, jer sve do donošenja državnog zakona o gasu na isti način će se uređivati način uvoza plina u BiH, u Federaciju BiH. Prejudicirati da će biti dio te uredbe mislim da je pravno potpuno neutemeljeno i smatram, ponavljam to još jednom, određenom vrstom prevare prema našim američkim partnerima, o tome ćemo ih blagovremeno i adekvatno obavijestiti.

Potrebno je reagovati zato što je riječ o kontroverznoj osobi koja je ranije, optužujući Sarajevo za antisemitizam, nazivajući ga najvećim gradom antisemitizma u Evropi, napadajući političke zvaničnike, dužnosnike, mislim da je bio umiješan i u aferu lažnih vijesti oko otkazivanja rabinske konferencije, očigledno je riječ o kontroverznoj osobi, tako da vijesti koje on plasira treba pažljivo analizirati i na njih brzo reagovati.

Dakle, pred nama je jedan težak put da južnu interkonekciju realizujemo, a evo ovakve vijesti nam ne pomažu, odmažu nam. Šta su zaista pravi ciljevi, interesi Amira Grosa Kabirija, saznat ćemo naravno u budućnosti, a na svaki mogući način zakonito zaštititi interes građana Bosne i Hercegovine, javnih kompanija i, naravno, tržišta u Bosni i Hercegovini.”, poručio je Konaković.

(Kliker.info-Vijesti)