Ministar konaković iz Brisela : S Dodikom više niko neće razgovarati, ni u RS-u se ne kreće slobodno

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković boravi danas u sjedištu EU u Briselu.

Za Vijesti.ba se javio nakon razgovora s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurost Kajom Kallas, za koju kaže da je posvećena stanju i situaciji u BiH.

– Imala je naravno dosta informacija, ali neke u Briselu nisu imali na pravi način. Dobro je da smo danas došli, objasnili šta se zaista u BiH dešava i dobili naravno apsolutnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnom pravosuđu, kaže Konaković.

Dodaje da će Kallas posjetiti BiH u narednim sedmicama.

– Ovih dana u Briselu se otvaraju te teme na koji način reagovati prema svemu što Dodik radi. Ja mislim da će reakcije EU biti mnogo aktivnije, ozbiljnije nego u prethodnom periodu. Svi su shvatili da je Dodik ugrozio mir u BiH i stabilnost cijelog regiona, kaže Konaković.

Danas je u Briselu i delegacija Srbije, a Konaković pretpostavlja da će tema biti ista.

– Srbija ima neki svoj ugao. Mi tražimo da se poštuje neovisni pravosudni sistem, ne vidim da iko može izlobirat da neko interveniše u pravosudnom sistemu da se Dodik prestane proganjati zbog krivičnih djela koje je počinio, mislim da to čak ni Vučiću neće i ne može pasti na pamet, govori ministar vanjskih poslova BiH u razgovoru za Vijesti.

Navodi da je postoji spremnost za razgovor unutar domaće scene, ali i sa zemljama u regionu, ali i da sa Miloradom Dodikom i njegovim počiniocima krivičnih djela niko više neće razgovarati.

– Ako nešto možemo konstatovati to je to. U BiH ne postoji niti jedan političar, osim onih iz SNSD-a i te male koalicije u NSRS, koji bi s Dodikom sjeo na običnu kafu, a kamoli na razgovore o politici. To je čovjek koji je potpuno izgubio, i svi su shvatili da je on jedna društvena opasnost i međunarodni i domaći faktori. To je politička realnost od koje se mora krenuti. Saveznici i saradnici moraju se tražiti na drugoj strani, srećom u BiH njih ima dovoljno, koji žele evropski put, dijalog, naravno mislim na opoziciju u RS, kaže nam Konaković.

Prokomentarisao je i današnji susret Dodika i Nenada Stevandića, ali i Dodikov odlazak u Zvornik.

– To je njegova (Stevandićeva) sudbina, ilegalno je ušao u zemlju u kojoj se rodio. Negdje je uspio preplivati, preći na čamcu ili na splavu, možda i maskiran. Vidjeli smo da je Dodik u Zvorniku okružen desetinama policajaca, usred RS. Dakle u bh. entiteta u kojem je predsjednik ne kreće se slobodno nego sa dugim cijevima i svitom policajaca. Vidjeli smo sliku dva bjegunca. Ono što smo ranije već najavili, moguće je da oni u našem sistemu izbjegnu neke ulaze ili izlaze, ali to neće trajati dugo, kaže Konaković.

Dodaje da će Vijeće ministara BiH sutra donijeti samo ono odluke koje omogućavaju dalji normalan rad jedne od najvažnijih sigurnosnih agencija SIPA-e.

– Ništa se neće desiti loše. SIPA i danas radi, Ćulum je i danas bio na poslu, on je direktor dok ga Vijeće ministara ne razriješi, ukoliko uradi bilo šta suprotno zakonu izlaže se procesuiranju. Ima nekoliko rješenja, ali ne bih da prejudiciram, zaključio je Konaković.

(Kliker.info-Vijesti)