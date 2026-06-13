Ministar za izbjeglice i raseljena lica i politički direktor SDP-a smatra da iza odluke čapljinskih vlasti i tamošnje Elektroprivrede ne stoji briga o dozvolama i poštivanju propisa nego je riječ o potpuno deplasiranoj političkoj poruci i provokaciji.

“Dok su se dobri ljudi širom Bosne i Hercegovine iskreno radovali nastupu Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, očito je da je Općina Čapljina bila preokupirana drugim pitanjima – kako ukloniti državna obilježja i pritom se sakriti iza propisa.

Potpuno nepotrebno su unijeli nemir i podjele u trenucima kada se širom Bosne i Hercegovine nesmetano slavi najveći sportski događaj na svijetu, a ljudi navijaju za koga žele, kako žele i gdje žele, sve dok poštuju javni red i mir”, stav je Nerina Dizdara.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica i politički direktor SDP-a smatra da iza odluke čapljinskih vlasti i tamošnje Elektroprivrede ne stoji briga o dozvolama i poštivanju propisa nego je riječ o potpuno deplasiranoj političkoj poruci i provokaciji.

“Općina koja po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje ignoriše ima neustavan grb i zastavu, kao i Dan Općine, a onda skida između ostalog legalno obilježje države koje je i njeno obilježje je licemjerna, cinična i dokazuje svoju antidržavničku orijentaciju.

Za druge ne znam, ali shodno tome, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će Općinu Čapljina i njene projekte tretirati jednako onako kako ova Općina tretira državne institucije, obilježja i presude”, poručio je Dizdar.

(Kliker.info-agencije)