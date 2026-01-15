hamburger-icon

Minić vratio mandat da bi ponovo bio predložen za mandatara za sastav nove Vlade RS

15 Januara
17:08 2026
Savo Minić potvrdio je da vraća mandat predsjednika Vlade Republike Srpske i dodaje da “zna da će ponovo biti mandatar za sastav nove vlade”.

On je ovo saopštio na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Kako smo već i objavili, Minić “bježi” od odluke Ustavnog Suda BiH, jer je svjestan da njegov kabinet nije ustavan.

Novi mandat Miniću, kako je i sama potvrdila, daće v.d. predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babaić, koja, takođe nije izabrana na ustavan način.

Minić je potvrdio da ga je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić – Babić već obavijestila da će ponovo dobiti mandat za predsjednika Vlade Republike Srpske.

Razlozi za to je što, kako opravdava svoj potez, želi da napravi rekonstrukciju Vlade a sve kako bi odgovorili izazovima i pritiscima na Republiku Srpsku.

Minić je pomenuo i ponavljanje prijevremenim izbora za predsjednika Republike Srpske i poručio da je nečuveno ono što radi Centralna izborna komisija.

Kaže da Ustavni sud BiH do sada nikada nije odlučivao o Vladi Republike Srpske. Navodi da je sve ovo jedan dio političkog procesa. Kaže da će rekonstrukcija Vlade biti završena u rekordnom roku i da će pokazati političku stabilnost.

Minić kaže da Republika Srpska neće biti u pravnom vakuumu i da će sve obaveze Vlade biti ispunjene.

Nije htio da otkrije ko od ministara će biti zamijenjen.

(BN TV)

