Milorad Dodik : U utorak počinje stalno zasjedanje NS RS i miting koji će trajati dva dana

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u utorak i nastavljena u srijedu od 14 sati kako bi mogla reagovati na donošenje presude predsjedniku Republike Srpske.

Ovo je zaključeno na sjednici Glavnog odbora SNSD-a gdje je istaknuto da će tačka dnevnog reda NSRS biti “odbrana od napada na Ustav BiH”, a informaciju za tu sjednicu pripremiće Vlada Republike Srpske. Takođe, dogovoreno je da u utorak počne i miting ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

“Najbolje je da se ne donosi nikakva presuda i stvar treba da se vrati u okviru ustava. Ukoliko se donese presuda koja je oslobađajuća to ne zadovljava ni SNSD ni Republiku Srpsku jer bi to značilo ostavljanje protivpranih akata. Ukoliko bude osuđujuća presuda pa taman i na jedan dan, NSRS incijativama treba da nastavi svoj rad i stalno zasijedanje i da sve zaključke donesene od 2010. do danas pretvori u zakone. Od vlade se traži operativan plan za primjenu tih zakona”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a nakon sjednice Glavnog odbora ove stranke.

On je pozvao građane na miting ispred Narodne skupštine Republike Srpske u utorak u 16 časova kako bi se dala podrška poslanicima da odlučuju o pitanjima bitnim za Republiku Srpsku.

“Na tom mitingu treba da ostanemo sve do završeka prva dva dana”, rekao je Dodik.

Govoreći o političkoj situaciji na nivou BiH Dodik je rekao da je ona nestabilna te da je BiH zemlja u raspadu, i da je taj raspad puzajući.

On je rekao i da je zaključak GO SNSD da je potrebna hitna borba za očuvanje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je SNSD jedini koji brani Ustav koji je odbacila bošnjačka strana i koji su devastirali stranci.

“Politička situacija na nivou BIH je krajnje nestabilna. Dejtonski sporazum je srušen djelovanjem stranih faktora, Suda BiH, Tužilaštva BiH, Ustavnog suda BiH. Glavni odbor ne priznaje nijednu odluku Kristijana Šmita. Smatramo da je neophodno povesti borbu za sačuvanje Ustava BiH kao jedinog balansiranog dokumenta. Ukoliko u tome ne uspijemo vratićemo se na GO i konstatovati da je srušent Dejtonski sporazum i Ustav BiH”, rekao je Dodik.

SNSD će pokrenuti i inicijativu da se ojača koaliciona saradnja sa partnerima, a biće zatražen i sastanak sa opozicijom na kojem bi se otvorila strateška pitanja koja se odnose na nivo Republike Srpske i BiH i da se pokuša doći do zajedničkih stavova.

(Kliker.info-NN)