Milorad Dodik : Sve izdajnik do izdajnika, sve konvertit do konvertita

Milorad Dodik komentarisao je opoziciju u Rs-u kazavši da je njima važno šta kaže predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

– Sve izdajnik do izdajnika, sve konvertit do konvertita i nadali su se da će dobiti vlast mimo demokratskih procesa. Takva je naša opozicija, rekao je Dodik.

Izjavio je da su predstavnici opozicije Rs podanici britanskim i evropskim ambasadorima i muslimanima kao i onima koji žele unitarnu BiH.

Dodik ističe da je to razlog što napadaju vladajuću strukturu i odluke usvojene na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Dalje ističe da je opozicija bježala kada je vlast u Rs htjela da skrene pažnju na Rs i da je bilo vrijeme da se odredi državni interes.

– Postoje dva koncepta koja su nepomirljiva – koncept BiH i Rs. Zalažem se za koncept Rs. Kada ste čuli da iz opozicije napadaju nešto na nivou BiH?

Ako je nešto i bilo, napadali su samo nas, a ne procese na nivou BiH jer su u funkciji “bosanske” ideje. Јa sam u funkciji srpske ideje – poručio je Dodik.

Nepomirljivi koncepti

Naglašava da su odlike koje je vlast donijela ojačale poziciju Rs, zaobilazeći Sarajevo u širokom luku.

– Zahvalan sam novoj američkoj administraciji što nas je prihvatila kao sagovornika – rekao je Dodik.

Govoreći o prijevremenim izborima za predsjednika Rs, Dodik je rekao da nema razloga da se uopšte održe, jer ih niko u Rs nije tražio.

– Ne traži narod. To su nam namjestili muslimani i te izbore treba izbjeći.

Opozicija je to odbila i to znači da su u funkciji muslimanske bosanske ideje. Sva politika im se svodila kako da mene strpaju u zatvor – rekao je Dodik.

Pitao je opoziciju zašto im smeta što je Narodna skupština Rs-a zakone stavila van snage kada nisu ni glasali za njih?

Dogovaranje poslova

– Napadaju kad smo donosili i sada kada smo ovo izglasali napravili smo novu platformu za pregovore.

Strateški partner ostaje Rusija i želimo da izgradimo nove odnose sa administracijom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Nadali smo se njegovoj pobjedii prije izbora.

Ne mogu javno sve da vam kažem. Oni su svoj dio posla već uradili, dogovaramo nove poslove – kaže Dodik.

Nisu utvrdili još strategiju prema BiH, istakao je Dodik, ali će je utvrditi.

– Srbiju volimo, to je naša otadžbina. To moramo jačati. Srpska zemlja su Rs i Srbija – zaključio je Dodik.

(Kliker.info-Politički)