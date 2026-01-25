Milorad Dodik potvrdio da lobiranje daje rezultate : Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

U intervju za “Politiku”, Dodik je kazao da podržava američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“I ono što mislim jeste da je taj svijet prije Trumpa apsolutno bio protiv nas Srba u cijelini, pogotovo u RS-u, a mi smo se tom svijetu suprostavljali na način da smo podržali i podržavamo Trumpa u njegovom nastojanju da unese neke novine u geopolitičke odnose“, rekao je Dodik.

Podsjetio je da je podržao Trumpa u oba mandata, da to nije ostalo neprimjećeno i da je omogućilo “relaksaciju naših odnosa koju sad živimo”.

On je rekao da je “pitanje biti ili ne biti za Srbiju u narednih deset godina pozicija Vučića na vlasti”, navodeći da “njegovo vršenje vlasti stabilizuje Srbiju u nestabilnom globalnom poretku”, kao i da je “Vučić stabilizovao Srbiju”.

Naveo je da sa Vučićem nema nijedno razilaženje, ni strateško, ni operativno, ni dnevno i da on, kao presjednik, radi u interesu Srbije iskreno i do kraja.

Treba podsjetiti da je Dodik donedavno bio na američkoj crnoj listi, ali je ogromno lobiranje dalo rezultate po dolasku Trumpa za američkog predsjednika, pa su Dopik i njegovi saradnici skinuti s OFAC-ove liste.

