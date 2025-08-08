Milorad Dodik ostao sam: Sve opozicione stranke odbile vladu jedinstva

Prijedlog Milorada Dodika i SNSD-a o formiranju „vlade nacionalnog jedinstva“ naišao je na jedinstven odgovor – odbijanje svih opozicionih stranaka u entitetu RS.

Posljednji u nizu koji su jasno odbili ovu ideju bili su iz PDP-a, čiji lider Draško Stanivuković smatra da je SNSD više izvor podjela nego simbol jedinstva, te da ponuđeni koncept ne vodi izlazu iz krize, nego njenom produbljivanju.

”To nije rješenje, već nastavak problema. Ako već moramo u prijevremene izbore, pokušajmo ih bar osloboditi podjela. Vjerujemo da bi prelazno rješenje mogla biti ličnost iz akademske zajednice – neko ko nije politički angažovan i ko bi narednih osam mjeseci vodio RS dostojanstveno do izbora.” – rekao je Stanivuković.

SDS: “Oni ne mogu biti stub okupljanja”

Još ranije, iz SDS-a je stiglo oštro odbijanje Dodikove ponude. Poručili su da je SNSD 20 godina sijao podjele, uništavao institucije, partokratijom ugušio perspektivu mladih i pretvorio prirodna bogatstva u privatni plijen.

”Oni koji su RS pretvorili u siromašno i iseljeno društvo ne mogu biti stub okupljanja. Ne dijelimo njihov sistem vrijednosti.” – poručeno je iz SDS-a, uz poziv premijeru Radovanu Viškoviću da podnese ostavku i otvori put za formiranje opozicione vlade bez SNSD-a.

Odbijenice su ranije stigle i iz Narodnog fronta Jelene Trivić, kao i iz Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

(Kliker.info-Raport)