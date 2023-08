Milorad Dodik: Od 22. augusta u BiH više ništa neće biti isto

Milorad Dodik, predsjednik entiteta RS najavio je danas da u BiH ništa neće više biti isto nakon 22. augusta.

Kao ključno pitanje naveo je pitanje imovine.

“To je pitanje državnosti. Ako imate imovinu, imate državu. Imovina je pitanje koje neće biti riješeno onako kako oni to predviđaju, zato su i krenuli sa zakonima koji zabranjuju da se pobijaju Schmidtove odluke. To ćemo tek da vidimo.

Schmidt mi je poručio da ja loše tumačim Dejton. Ja ga ne tumačim, nego ga čitam”, rekao je on.

Onda se obrušio na međunarodnu zajednicu, tvrdeći da se nikada u jednom trenutku nisu okupili ‘lošiji ljudi’.

“Baš u ovom trenutku u BiH, koristeći tajming globalnih odnosa kako bi – kako Amerikancu kažu – da završe nezavršen posao”, rekao je on.

Ali, njima i svima zato poručuje da je spreman na borbu.

“I na pravnu i na političku borbu. Ako hoće političku borbu do kraja – imat će je. A kraj neće biti na raspoloženje ovima iz Kruga 99 i razne sarajevske bolumente kojoj je važno da vidi sravnjenu RS. Schmidtovi zakoni će se morati staviti van snage. Ja to ne tražim u svom slučaju, ali sve buduće poslove koje budemo radili morat će biti uslovljeni tim pitanjem. Ako nema te odluke na nivou BiH da stranac ne može da nameće zakone u BiH, a oni to ne mogu da prihvate, imat će političku borbu”, rekao je Dodik.

Onda je najavio sastanak s liderima vladajućih stranaka na državnom nivou. Isti dan je i sjednica Predstavničkog doma BiH.

“Tamo su tačke dnevnog reda koje su bile ranije na dnevnom redu Parlamenta. Zakoni koji će se naći imat će našu podršku. Ali poslije te sjednice od 22. augusta sve će u BiH biti drugačije, ništa neće biti isto. Ukoliko neko u ovoj zemlji hoće da kaže da hoće da živi bez pola zemlje, bez 33 posto političkog kapaciteta u odlukama, onda neka kažu. Ali će snositi posljedice, ne samo mi. Mi ne želimo da živimo u zemlji u kojoj odluke donosi stranac, koji nije imenovan, koji laže, petlja, koji se junači… Zamislite koje je njegovo spasenje bilo kada se pita sekretar Ujedinjenih nacija da li je relevantnom rezolucijom iko imenovan za visokog predstavnika on nema odgovor. Međutim, špekulanti onda dodaju jednu rečenicu za koju se on hvata”, rekao je Dodik.

Nije kazao šta će to biti drugačije, a vjerovatno je mislio da će ubuduće sve odluke uslovljavati time da se Schmidtova pozicija degradira.

Onda je rekao da i generalni sekratar UN-a Antonio Guterres laže.

“Inače, on je slagao nepojmljivo. Zato je UN u krizi jer svi lažu i petljaju. Niti ga je ko pitao za dalje, i ono što je rekao nije tačno. PIC nije taj koji imenuje. Uglavnom je slagao, ne znam zašto, možda nije ni pročitao”, naveo je Dodik.

On je rekao da će sa svim tim upoznati svoje sagovornike misleći na lidere stranaka na državnom nivou.

Istakao je da je za RS potvrđen kreditni rejting i da se redovno isplaćuju sve obaveze.

“Zbog toga što stranci najavljuju da će prestati finansirati projekte, mi ćemo morati promijeniti prioritete, ali to neće osjetiti ljudi koji žive ovdje”, istakao je Dodik.

Dodao je i da se ne osjeća krivim po pitanju optužnice.

“Ona nije zakonita. Ovo je karikatura od zemlje pa i od optužnice. Kako će se stvari dalje odvijati – ne znam. Ali je očigledno da ova zemlja živi u karikaturu i da se želi obračunati sa RS da joj otme imovinu. A tu im je na put stao Milorad Dodik i njegova ekipa”, kaže Dodik.

(Raport)