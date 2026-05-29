Građanin Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je u Moskvi da Rusija dijeli zabrinutost zbog vojne saradnje Hrvatske, Albanije i Republike Kosovo. Dodik je nakon sastanka sa sekretarom ruskog Vijeća sigurnosti Sergejem Šojguom poručio da taj sporazum vidi kao “antisrpski vojni savez”.

Dodik je ove izjave dao tokom posjete Moskvi, gdje je učestvovao na konferenciji organizovanoj uz podršku ruskih vlasti.

Kritike saradnje Hrvatske i Kosova

Govoreći za medije iz entiteta RS koji su pratili njegovu posjetu, Milorad Dodik rekao je da ga zabrinjava jačanje vojnih struktura u Evropi te je posebno kritikovao saradnju Hrvatske, Albanije i Republike Kosovo u oblasti odbrane.

“Mi smatramo da je to antisrpski vojni savez i da je promovisan od nekih zapadnih zemalja, prije svega Njemačke”, izjavio je Dodik.

Dodao je i da, prema njegovim riječima, Evropa sve više poprima obilježja vojnog saveza umjesto političke zajednice, zbog čega je, kako tvrdi, potrebno pažljivo analizirati odnose s pojedinim međunarodnim strukturama.

Podrška ruskoj politici

Dodik je tokom boravka u Moskvi ponovio i podršku ruskoj politici prema Ukrajini, koristeći terminologiju koju zvanična Moskva koristi za invaziju na tu zemlju.

“Mi jasno podržavamo specijalnu vojnu operaciju i želimo da Rusija ostvari svoje ciljeve”, rekao je Dodik.

Njegove izjave dolaze uprkos dugogodišnjim kritikama zapadnih zemalja zbog bliskih političkih odnosa koje održava s Moskvom. Dodik je ranije više puta isticao da ne planira prekidati veze s Rusijom, bez obzira na međunarodne pritiske i sankcije.

(Jutarnji list)