Milo Đukanović u Sarajevu : Stanje u regionu je gore nego prije 10 godina, vaskrsavaju nacionalizmi

“Stanje u regionu gore je nego prije 10-ak godina. U periodu smo rađanja novog geopolitičkog odnosa i plašim se negativnih refleksija na region Zapadnog Balkana”, rekao je Milo Đukanović, bivši predsjednik Crne Gore koji je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održao predavanje i razgovor o temi “Regionalni odnosi i geopolitički izazovi na Zapadnom Balkanu”.

Region u deficitu pažnje

“Sjetit ćemo se 90-ih i grešaka u državnoj politici Crne Gore u tom vremenu, a sjetit ćemo se i da je Crna Gora veoma brzo stala na pravo stanovište, nastavila je da gradi dobrosusjedske odnose u regionu, postala faktor stabilnosti, promocije demokratije i s uspješnim referendumom koji je realizovan po strogim pravilima EU. I to je druga etapa unapređenja susjedske saradnje u regionu. To je bilo vrijeme velikog euroentuzijazma.

Zahvaljujući tome što je došlo do zastoja u procesu evropskog pridruživanja, došlo je do pogoršanja međususjedskih odnosa. Vaskrsavaju nacionalizmi koji su uvijek faktor kvarenja dobrosusjedskih odnosa. To nije poštedilo ni Crnu Goru. Crna Gora je danas više nego ikada ranije zapljusnuta uticajem velikosrpskog nacionalizma i došlo je do kvarenja određenih odnosa uključujući odnose s BiH i RH. Nadam se da to neće imati dugoročnije posljedice i da će naše dvije države nastaviti da prijateljski sarađuju”, poručio je Đukanović.

(Kliker.info-N1)