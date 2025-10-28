Milijarderi se pripremaju za apokalipsu: ‘Polica osiguranja za sudnji dan’

Apokalipsa tj. kraj čovječanstva i Zemlje kakvu poznamo neiscrpna je tema od drevnih, Biblijskih vremena (Ivanovo Otkrivenje) do danas. Štoviše! Sada je možda još aktualnija s obzirom na nikad složenije i opasnije globalne geopolitičke prilike u kojima se više ne preže od brzog “potezanja obarača“ (umjesto strpljivih pokušaja pronalaska diplomatskih rješenja) tj. vojnog rješavanja vlastitih problema protiv suparnika koji su ti neskloni, nepokorni ili za koje smatraš kako „prijete tvojoj nacionalnoj sigurnosti“. Ovo potonje je sintagma koja se u takvim prilikama redovito koristi, dok prava pozadina pokretanja ratova najčešće ima posve drugi karakter tj. druge uzroke.

Sila se, naravno, od strane svjetskih moćnika redovito pokreće protiv slabijih suparnika, dok se prema onima koji ti mogu uzvratiti istom ili sličnom bolnom mjerom takvi ratovi redovito vode preko posredničkih (proxy) država, vojno-političkih pokreta, terorističkih organizacija i td. To je sada upravo najbolje vidljivo na primjeru ukrajinskog rata gdje ta zemlja od samog početka izbijanja rata ima ulogu „proxyija“ između Rusije i SAD-a odnosno cjelokupnog Zapada kojeg ovaj predvodi. Također, kada je to slučaj, a ovdje definitivno je – jedino ga te dvije nuklearne velesile mogu i završiti, dok se posrednike, koji pritom redovito najviše i stradavaju – o tome malo ili ništa ne pita.

Međutim, osim globalnih geopolitičkih problema i s njima usko povezanih kriznih žarišta kojih je sve više usprkos lijepim riječima moćnika prema kojima ih oni nastoje što prije riješiti ali pritom ne vodeći računa o uklanjanju temeljnih uzroka zbog kojih postoje već isključivo o vlastitim kratkoročnim interesima i PR-u (što je jasan predznak u kojem se smjeru naš svijet kreće) – postoji još jedan – sve veći problem koji bi one geopolitičke uskoro mogao i nadvisiti prema stupnju opasnosti.

Riječ je o umjetnoj inteligenciji (UI, AI engl.) i njenoj još opasnijoj skoroj inačici – superinteligenciji. Ova prva sada nevjerojatnom brzinom prodire u sve pore društvenog života i vrlo će brzo postati nezamjenjiva.

Čime će sve to na kraju rezultirati s obzirom na njezin super brzi razvoj krajnje je teško prognozirati. Ali i oni koji se to usuđuju činiti najčešće imaju mračne prognoze. Vjerojatno se pritom s pravom oslanjaju i na ono što je nepobitno: na ljudsku pohlepu i težnju za vlast nad drugima – što je poriv koji čovječanstvo prati od njegovog samog početka. S eshatološke točke gledišta – od ulaska u grijeh!

Na ovaj komentar ponukao me je jučerašnji tekst turskog medija Cumhuriyet. On se bavi navedenom problematikom kroz analizu zanimljivog fenomena – reakcije multimilijardera i vlasnika visokotehnoloških tvrtki na opasnosti koje svijetu moguće predstoje ne samo zbog geopolitičkih napetosti i sukoba, već i zbog neslućenog i nekontroliranog razvoja UI-a. Evo o čemu je riječ, pri čemu ću konačnu prosudbu ovoga puta ostaviti svakom od vas ponaosob.

Zuckerberg zna nešto više?

Navodno je Mark Zuckerberg započeo istraživanje svog ranča od 1400 hektara na havajskom otoku Kauai 2014. godine. Prema časopisu Wired, farma ima za cilj izgraditi sklonište s vlastitim izvorima energije i hrane.

Prema izvješću, stolarima i električarima koji su tamo radili bilo je zabranjeno govoriti o toj temi ugovorima o povjerljivosti. Šest metara visok zid zaklanja pogled na projekt s obližnje ceste.

Na pitanje gradi li prošle godine sklonište za sudnji dan, osnivač Facebooka odlučno je odgovorio: “Ne.” Tvrdio je da je podzemni prostor od otprilike 5000 četvornih metara “poput malog skloništa, podruma”. Ali to nije zaustavilo nagađanja.

Slično tome, kruže nagađanja o odluci o kupnji 11 nekretnina u četvrti Crescent Park u Palo Altu u Kaliforniji i navodnom dodavanju 660 četvornih metara podzemnog prostora ispod.

Iako se u građevinskim dozvolama spominju podrumi, neki susjedi to nazivaju bunkerom ili “špiljom šišmiša milijardera“, prema New York Timesu.

„Polica osiguranja za sudnji dan“

Osim Zuckerberga, postoje i nagađanja o drugim tehnološkim divovima koji su, čini se, zauzeti kupnjom podzemnih parcela zemljišta, od kojih su neke spremne za prenamjenu u luksuzne bunkere vrijedne više milijuna dolara.

Suosnivač LinkedIna Reid Hoffman govorio je o “polici osiguranja za sudnji dan“. Prethodno je tvrdio da nju ima oko polovice superbogatih te da je Novi Zeland popularna lokacija za takve “kuće sudnjeg dana”.

Ali mogu li se superbogati uistinu pripremati za rat, učinke klimatskih promjena ili neku drugu katastrofu za koju mi ​​ostali još ne znamo? Sam Altman je govorio o pridruživanju Peteru Thielu na Novom Zelandu u slučaju globalne katastrofe.

Napredak umjetne inteligencije u posljednjih nekoliko godina samo je povećao ovaj popis potencijalnih egzistencijalnih problema. Mnogi su duboko zabrinuti zbog tempa tog napretka.

Ilja Sutskever, jedan od osnivača Open AI-a, jedan je od njih. Tvrtka sa sjedištem u San Franciscu pokrenula je ChatGPT (chatbot kojeg sada koriste stotine milijuna ljudi diljem svijeta) sredinom 2023. i brzo radi na ažuriranjima.

No tog ljeta, Sutskever je postajao sve uvjereniji da su računalni znanstvenici na rubu razvoja umjetne opće inteligencije – točke u kojoj strojevi odgovaraju ljudskoj inteligenciji – prema knjizi novinarke Karen Hao.

Prema Haoovim riječima, Sutskever je na sastanku predložio svojim kolegama da iskopaju podzemni bunker za vrhunske znanstvenike tvrtke prije nego što tako moćna tehnologija bude puštena u svijet. Često se citira kako je rekao: “Svakako ćemo izgraditi sklonište prije nego što ga lansiramo”, iako nije jasno koga je mislio pod “mi”.

Ova situacija naglašava neobičnu istinu: neki od vodećih računalnih znanstvenika i tehnoloških lidera koji naporno rade na razvoju visoko inteligentnog oblika umjetne inteligencije također se čine duboko uplašenima od onoga što bi jednog dana mogli učiniti.

Dakle, kada će točno stići umjetna opća inteligencija? Ili će uopće stići? I može li doista stvoriti toliko velike transformacije da prestraše obične ljude?

I prije nego što mislite

Tehnološki lideri tvrde da je umjetna inteligencija neizbježna. Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, rekao je u prosincu 2024. da će stići “prije nego što većina ljudi na svijetu misli”.

Suosnivač DeepMinda Sir Demis Hassabis napisao je da bi “snažna umjetna inteligencija”, njegov preferirani izraz, mogla biti s nama u sljedećih pet do deset godina, a osnivač Anthropica Dario Amodei prošle je godine napisao da bi “snažna umjetna inteligencija” mogla biti s nama već 2026. godine.

Drugi su skeptični. „Stalno pomiču vratnice“, kaže Dame Wendy Hall, profesorica računalnih znanosti na Sveučilištu u Southamptonu. Razgovaramo telefonom, ali vidim da prevrće očima dok priča. „Znanstvena zajednica kaže da je tehnologija umjetne inteligencije nevjerojatna, ali se ne može ni približiti ljudskoj inteligenciji“, dodaje.

Babak Hodjat, glavni tehnološki direktor tehnološke tvrtke Cognizant, vjeruje da je prvo potrebno napraviti niz “temeljnih otkrića”. Štoviše, malo je vjerojatno da će se to dogoditi odjednom.

Naprotiv, umjetna inteligencija je tehnologija koja se brzo razvija, na putu je razvoja, a mnoge tvrtke diljem svijeta utrkuju se u razvoju vlastitih verzija.

No dio razloga zašto ta ideja uzbuđuje neke u Silicijskoj dolini jest taj što se smatra pretečom nečeg još naprednijeg: umjetne superinteligencije – tehnologije koja nadmašuje ljudsku inteligenciju.

Koncept “singularnosti” pripisuje se mađarskom matematičaru Johnu von Neumannu nakon njegove smrti 1958. godine. Ovaj koncept odnosi se na trenutak kada računalna inteligencija nadmašuje ljudsko razumijevanje.

U novije vrijeme, knjiga Genesis iz 2024., koju su napisali Eric Schmidt, Craig Mundy i Henry Kissinger, koji je umro 2023., ispituje ideju supermoćne tehnologije koja postaje toliko utjecajna u donošenju odluka i vodstvu da joj na kraju prepuštamo potpunu kontrolu. Prema njihovim riječima, to će se sigurno dogoditi, samo je pitanje vremena.

Novac će riješiti sve ljudske probleme?

Oni koji podržavaju umjetnu opću i superinteligenciju ne mogu prestati pričati o njihovim prednostima. Tvrde da će pronaći nove lijekove za smrtonosne bolesti, riješiti klimatske promjene i izumiti neiscrpan izvor čiste energije.

Elon Musk je čak tvrdio da bi superinteligentna umjetna inteligencija mogla uvesti eru “univerzalnog visokog dohotka”. Nedavno je rekao da će umjetna inteligencija postati toliko jeftina i raširena da će “gotovo svi htjeti vlastitog R2-D2 i C-3PO-a”, misleći na robote iz Ratova zvijezda. „Svi će imati najbolju medicinsku skrb, hranu, prijevoz i sve ostalo. Održivo obilje!“ izrazio je svoje uzbuđenje.

Naravno, postoji i zastrašujuća strana toga.

Mogu li teroristi zaplijeniti tehnologiju i upotrijebiti je kao moćno oružje ili bi tehnologija mogla sama odlučiti da je čovječanstvo uzrok svjetskih problema i uništiti nas?

U razgovoru za BBC ranije ovog mjeseca, Tim Berners Lee, tvorac World Wide Weba, upozorio je: “Ako je pametniji od nas, onda ga moramo držati pod kontrolom i biti u mogućnosti ugasiti ga ako je potrebno.”

Vlade poduzimaju neke zaštitne mjere. U SAD-u, gdje se nalaze mnoge vodeće tvrtke za umjetnu inteligenciju, bivši predsjednik Joe Biden je 2023. izdao izvršnu naredbu kojom se od određenih tvrtki zahtijeva da podijele rezultate sigurnosnih testova sa saveznom vladom – iako je predsjednik Donald Trump od tada poništio dio naredbe, nazvavši je “preprekom” inovacijama.

U međuvremenu, u Velikoj Britaniji je prije dvije godine osnovan Institut za sigurnost umjetne inteligencije, istraživačko tijelo koje financira vlada, kako bi se bolje razumjeli rizici koje predstavlja napredna umjetna inteligencija.

Zatim tu su i superbogati, koji imaju vlastite planove osiguranja za sudnji dan. „Reći ‘Kupujem kuću na Novom Zelandu’ je pomalo namigivanje i malo više. Isto vjerojatno vrijedi i za bunkere“, prethodno je rekao suosnivač LinkedIna Hoffman.

Ali ovdje postoji i izrazita ljudska mana.

Jednom sam upoznao bivšeg tjelohranitelja milijardera koji je imao vlastiti “bunker”, i rekao mi je da ako se nešto takvo stvarno dogodi, prvi prioritet njegovog osiguranja bit će eliminirati dotičnog šefa i sami ući u bunker. Nije se činilo da se šali.

Zoran Meter (Geopolitika)