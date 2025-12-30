Milijarda maraka za stranačke donatore: Kako firme bliske politici dobijaju hiljade tendera u BiH

Institucije u Bosni i Hercegovini od 2018. godine do danas dodijelile su više od 27.000 ugovora o javnim nabavkama firmama koje su finansijski podržale političke stranke, a ukupna vrijednost tih poslova premašuje milijardu konvertibilnih maraka.

Najčešće je riječ o uslugama nadzora alarmnih sistema, fizičkog obezbjeđenja, restoranskim uslugama, kao i organizaciji seminara i edukacija, pokazuju podaci objedinjeni kroz analizu javnih nabavki i finansiranja političkih partija.

Gotovo petina političara posluje sa državom

Analiza imovinskih kartona izabranih zvaničnika pokazuje da 19,8 odsto političara koji posjeduju privatne firme posluje sa državnim institucijama putem tendera. Taj procenat dodatno raste kod funkcionera izabranih 2022. godine, gdje čak 36,4 odsto njih ostvaruje prihode kroz javne nabavke, što ukazuje na sistemski i rastući problem sukoba interesa.

Milionski poslovi uprkos sukobu interesa

Kao jedan od primjera navodi se slučaj ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića. Transparency International BiH prijavio je da njegova privatna firma dobija milionske poslove od institucija koje se finansiraju iz budžeta, dok je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa tek nakon dvije godine utvrdila postojanje sukoba interesa.

Uprkos tome, Hurtićeva firma je, kako se navodi, nastavila indirektno učestvovati u javnim nabavkama putem drugih pravnih lica.

Direktni sporazumi bez konkurencije

Analiza više od 930.000 postupaka javnih nabavki pokazuje da su firme u vlasništvu izabranih zvaničnika dobile 2.450 ugovora, pri čemu je čak 76,9 odsto tih poslova zaključeno direktnim sporazumom – bez konkurencije.

Posebno je indikativno da najveći iznosi donacija političkim strankama dolaze u izbornim godinama, a firme koje dobijaju javne poslove odgovorne su za oko 10 odsto ukupno prijavljenih donacija.

Stvarna slika vjerovatno i gora

Podaci se odnose isključivo na zvaničnike koji su dostavili imovinske kartone, te ne obuhvataju stvarno vlasništvo nad firmama koje se često prepisuju na treća lica, što znači da je stvarni obim povezanosti politike i biznisa vjerovatno znatno veći.

Integrity Watch: Alat za praćenje korupcije

Platforma Integrity Watch BiH omogućava uvid u javne nabavke, donacije političkim partijama i imovinske kartone izabranih zvaničnika, nudeći građanima i medijima pregled načina na koji se javni resursi koriste za privatne i stranačke interese.

Transparency International BiH pozvao je medije, istraživače i građane da aktivno koriste ovu platformu kako bi razotkrivali koruptivne obrasce, čije posljedice dugoročno narušavaju budžet i funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine.

