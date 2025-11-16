Michelle Obama: Amerika još nije spremna da ima predsjednicu

“Kao što smo vidjeli na prošlim izborima, nažalost, nismo spremni”, rekla je Obama odgovarajući na pitanje glumice Tracee Ellis Ross o tome da li je napravljeno dovoljno “prostora” za ženu predsjednicu.

Dodaje da zbog toga i ne želi razmišljati o kandidaturi te je ocijenila da u javnom prostoru ima dosta laži u vezi ovog pitanja.

“Imamo mnogo muškaraca koji ne osjećaju da ih može voditi žena, i to smo vidjeli”, kazala je Obama, prenosi CNN.

Obamin razgovor s Ellis Ross održan je u Brooklynu u sklopu promocije njene nove knjige “The Look”, koja govori o njenom pristupu modi i politici tokom njenog boravka u Bijeloj kući.

Više puta je zaustavila nagađanja o mogućoj kandidaturi za predsjednicu SAD-a.

Obama je prošle godine vodila kampanju za Harris, a glas za Trumpa je nazvala glasom protiv zdravlja građana.

(Kliker.info-Klix)