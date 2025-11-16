hamburger-icon

Michelle Obama: Amerika još nije spremna da ima predsjednicu

16 Novembra
15:27 2025
Bivša prva dama Amerike  Michelle Obama izjavila je da Sjedinjene Američke Države (SAD) nisu spremne za predsjednicu, ukazujući na neuspješnu kandidaturu bivše potpredsjednice Kamale Harris za Bijelu kuću prošle godine.

“Kao što smo vidjeli na prošlim izborima, nažalost, nismo spremni”, rekla je Obama odgovarajući na pitanje glumice Tracee Ellis Ross o tome da li je napravljeno dovoljno “prostora” za ženu predsjednicu.

Dodaje da zbog toga i ne želi razmišljati o kandidaturi te je ocijenila da u javnom prostoru ima dosta laži u vezi ovog pitanja.

“Imamo mnogo muškaraca koji ne osjećaju da ih može voditi žena, i to smo vidjeli”, kazala je Obama, prenosi CNN.

Obamin razgovor s Ellis Ross održan je u Brooklynu u sklopu promocije njene nove knjige “The Look”, koja govori o njenom pristupu modi i politici tokom njenog boravka u Bijeloj kući.

Više puta je zaustavila nagađanja o mogućoj kandidaturi za predsjednicu SAD-a.

Obama je prošle godine vodila kampanju za Harris, a glas za Trumpa je nazvala glasom protiv zdravlja građana.

(Kliker.info-Klix)

