Dvodnevna zvanična posjeta američkih kongresmena Keitha Selfa i Suhasa Subramanjama Bosni i Hercegovini završena je porukama podrške zvaničnog Washingtona. Dejtonski mirovni sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ostaju, kako je istaknuto, crvena linija, dok se funkcionalne državne institucije vide kao ključ stabilnosti Zapadnog Balkana.

U fokusu posjete bila je politička situacija u Bosni i Hercegovini, ali i uloga Sjedinjenih Američkih Država u očuvanju regionalne stabilnosti.

Povodom dolaska američkih kongresmena i aktuelnih političkih prilika, oglasio se bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, koji je u svojoj javnoj analizi upozorio na, kako tvrdi, rast političkih tenzija i jačanje etnonacionalističkih politika.

„Dodik i drugi etnonacionalistički akteri sada djeluju još ohrabrenije, pa samim tim i spremnije da izazovu novu krizu. To nije rješavanje ‘najakutnije krize’ u Bosni i Hercegovini od rata. Američka intervencija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja sugeriše da posvećenost administracije teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine nije baš onako čvrsta kako se navodi u izvještaju Kongresu. Izvještaj je objavljen nakon te intervencije, ali iskustvo sugeriše da je napisan prije nje te da su oni koji oblikuju politiku prema Bosni i Hercegovini utjecali na to šta će, a šta neće biti rečeno u Ujedinjenim nacijama”, naveo je Murphy.

On je u istom kontekstu komentarisao i ranije razgovore o ustavnim reformama, tvrdeći da je tokom pregovora 2021–2022. godine Bakir Izetbegović navodno spominjao mogućnost prihvatanja podjele Bosne i Hercegovine.

„Etnonacionalistički politički lideri u Bosni i Hercegovini to su bez sumnje pozdravili, možda čak i gospodin Izetbegović, koji je tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021–2022. američkim zvaničnicima rekao da bi mogao živjeti s podjelom Bosne i Hercegovine jer bi njegov dio bio veličine Slovenije. Možda je isto signalizirao i trenutnoj administraciji”, naveo je Murphy.

Na ove navode reagovao je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, koji je odbacio Murphyjeve tvrdnje i ocijenio ih kao netačne.

„Tvrdnja bivšeg američkog ambasadora Michaela Murphyja da sam tokom razgovora o ustavnoj i izbornoj reformi 2021. i 2022. godine na bilo koji način pristao, sugerisao ili nagovijestio mogućnost podjele Bosne i Hercegovine je potpuno neutemeljena i neuvjerljiva laž. Nikada ni s američkom administracijom, niti s bilo kojim drugim međunarodnim sagovornikom nisam razgovarao o podjeli Bosne i Hercegovine.

Niko tako nešto nije ni pominjao, a kamoli predlagao. Tema razgovora u tom periodu bio je isključivo Izborni zakon Bosne i Hercegovine i zahtjevi HDZ-a BiH, koje sam odbio upravo zato što bi vodili dodatnim etničkim podjelama i cementiranju diskriminacije”, poručio je Izetbegović.

(Kliker.info-FTV)