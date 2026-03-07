Merkel pozvala Europu na dijalog s Putinom : „Europa mora uzeti svoju sudbinu u svoje ruke kao nikada prije“

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je tokom svog govora na tradicionalnom prijemu Matthiae-Mahl u Hamburgu kako bi Europska unija trebala pokrenuti dijalog s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Po njenom mišljenju, Europska unija trebala bi zauzeti aktivniji stav i sudjelovati u raspravama o važnim globalnim pitanjima, poput stanja u Ukrajini, uz Sjedinjene Države. Vijest je objavila agencija dpa i pojedini ukrajinski mediji.

„Europa mora uzeti svoju sudbinu u svoje ruke kao nikada prije“, naglasila je bivša kancelarka, dodajući da EU mora djelovati kao jedinstvena cjelina i unutar unije i na međunarodnoj pozornici kako bi bila shvaćena ozbiljno.

Također je naglasila važnost diplomatskog pristupa Moskvi, uz podršku Ukrajini. Merkel je izrazila nadu da bi Europska unija mogla djelovati ne samo kao podupiratelj Kijeva, već i kao diplomatska sila sposobna olakšati završetak sukoba.

Ovdje treba podsjetiti kako je sljedeći krug trilateralnih pregovora između SAD-a, Rusije i Ukrajine o postizanju mirovnog sporazuma, koji se trebao održati u Ženevi početkom marta, zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku nakon američko-izraelskog napada na Iran odgođen na neodređeno vrijeme.

Smatra pogreškom prepuštanje pregovora isključivo SAD-u

Bivša njemačka kancelarka je gore navedenom prigodom podsjetila kako je još 2021. godine smatrala pogreškom prepustiti pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom isključivo Sjedinjenim Državama.

„Ne smijemo takve sastanke prepustiti samo diskreciji Sjedinjenih Država. Uostalom, u pitanju su životni interesi Europe“, rekla je Angela Merkel.

Samo u tom slučaju postići ćemo ono što želimo: da Rusija ne dobije rat i da Ukrajina ima budućnost kao suverena država u miru i slobodi”, dodala je Merkel.

Također je pozvala europske zemlje da ojačaju svoju ekonomsku i tehnološku neovisnost, „kako bi EU mogla djelovati kao jedinstveni globalni akter i braniti svoje interese i vrijednosti.“ Kancelarka nije precizirala o kome bi trebala biti manje ovisna, ali čini se kako prije svega misli na Sjedinjene Države.

Merz je protiv

Ovdje treba podsjetiti kako Angela Merkel nije usamljena u svojim razmišljanjima. Novom pokretanju dijaloga s Moskvom i s Putinom osobno sklon je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, kao i talijanska premijerka Georgia Meloni, te premijeri Austrije, Mađarske i Slovačke.

Međutim, sadašnji njemački kancelar Friedrich Merz, koji dolazi iz oste stranke kojoj je predsjedala i Merkel – Kršćansko-demokratske unije (CDU) odbacio je takve pozive, smatrajući kako će Putinu dati samo dodatnu snagu u zadržavanju svojih uslova za završetak rata.

Također je izjavio kako ne vjeruje da će trenutačni mirovni pregovori u trilateralnom formatu biti učinkoviti, kao i da smatra kako se rat u Ukrajini može završiti samo ukoliko jedna strana potroši resurse.

Međutim, takav je pristup blago rečeno dvojben, jer kancelar pritom ne daje odgovor na pitanje što ukoliko ta strana bude Ukrajina? Radije ustrajava na nastavku europske sveobuhvatne podrške Kijevu u financijama i isporukama oružja.

(Kliker.info-Geopolitika)