Melania Trump u ‘tihim pregovorima’ oko predbračnog ugovora prije predsjedničkih izbora

Čini se da je bivša prva dama SAD-a Melania Trump (53) ‘u tišini‘ ponovno pregovarala o svom predbračnom ugovoru s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Turmpom (77), prije njegova potencijalnog drugog predsjedničkog mandata u Bijeloj kući.

“Tokom prošle godine Melania i njezin tim tiho su pregovarali o novom ‘postbračnom‘ sporazumu između nje i Trumpa. Ovo je najmanje treći put da je Melania ponovno pregovarala o uvjetima svog bračnog sporazuma. Melania je najviše zabrinuta da se osigura dovoljno sredstava za njihova sina Barrona“, otkrio je izvor za Page Six.

Novi sporazum također predviđa određeni novčani iznos i imovinu za Melaniju, navodi izvor.

“Znam da je htjela da joj osigura više novca, a također, koliko sam shvatio, postoji određeni minimalni iznos koji bi Barron trebao dobiti”, otkrio je drugi izvor za Page Six.

Prvi izvor također dodaje da se ovo pitanje nije sada pokrenulo samo zato što bi Trump potencijalno mogao služiti još jedan predsjednički mandat, već i zbog njegovih nedavnih pravnih bitaka.

“Ovaj je sporazum bio neophodan zbog trenutnih pravnih bitaka… Donald je zbog njih patio”, dodao je izvor, referirajući se na parnični postupak glavne državne odvjetnice New Yorka Letitie James koji uključuje 250 milijuna dolara protiv Trumpa i njegova poslovanja s nekretninama, kao i nalog da plati pet miliona dolara E. Jean Carroll zbog klevete.

Trump se izjasnio da nije kriv u slučaju James te ulaže žalbu na slučaj Carroll.

“Trump je i dalje vrlo bogat, no rastu mu pravni računi i broj presuda”, otkriva izvor te dodaje da bi predbračni sporazum oko kojeg je Melania pregovarala “osigurao solidniju budućnost” za njegovu suprugu i sina ako se par raziđe.

Ovo nije prvi put da se pojavila vijest o prepravljanju predbračnog sporazuma Trumpa i Melanije. Ranije je tu vijest zanijekala njezina bivša glasnogovornica, nazvavši je ‘izmišljotinom‘, da bi, ironično, kasnije napisala vlastitu knjigu o Melaniji, za koju je njezin tim izjavio da je puna ‘neistinitosti i izdaje‘.

U knjizi ‘The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump‘ autorice Mary Jordan iz Washington Posta navodi se da je bivša prva dama ponovno pregovarala o predbračnom sporazumu 2017., u isto vrijeme kada se odgađala preseliti s Manhattana u Bijelu kuću.

U toj knjizi, koja se temelji na više od stotinu intervjua, navodi se sljedeće: “Željela je pismeni dokaz da će Barrona, kad su u pitanju financijske prilike i nasljedstvo, tretirati kao ravnopravnijeg od troje Trumpove najstarije djece”, misleći pritom na djecu koju je dobio s bivšom suprugom Ivanom Trump – Ivanku, Dona Jr. i Erica. S bivšom suprugom Marlom Maples Trump ima i kćer Tiffany Trump.

Bivša Melanijina glasnogovornica Stephanie Grisham ‘popljuvala‘ je knjigu i dio o predbračnom ugovoru, izjavivši: “Još jedna knjiga o gospođi Trump koja je prepuna lažnih informacija i izvora. Ova knjiga pripada žanru fikcije.” Ironično je da je ista ta glasnogovornica objavila vlastitu knjigu o Melaniji samo godinu dana kasnije, 2021. U svojoj ju je knjizi nazvala ‘francuskom kraljicom osuđenom na propast, koja je odbačena, poražena i odvojena od svih‘.

Iz Melanijina ureda komentirali su njezinu knjigu ‘I‘ll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House”: “Kroz gomilu neistina i izdaja, Grisham nastoji steći relevantnost i novac na račun gospođe Trump.”

Page Six navodi da Donald Trump i njegov tim suradnika Melaniju vide kao svoje ‘tajno oružje‘ u politici. Izvori bliski bivšem predsjedničkom paru tvrde da je upravo ona bila zaslužna za to što je Trump uspio ostati ‘miran i usredotočen‘ tijekom najstresnijih razdoblja.

“Ona mu pruža miran život kada mu je to potrebno”, dodao je izvor.

(Kliker.info-JL)