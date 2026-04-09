Prva dama SAD-a Melania Trump javno je reagirala na navode koji je dovode u vezu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nazvavši ih neistinama i pokušajem narušavanja njezina ugleda.

U izjavi iz Bijele kuće poručila je kako se želi jasno distancirati od tog slučaja te istaknula da nikada nije imala nikakav odnos sa ‘sramotnim Epsteinom‘, piše CNN.

Istodobno je pozvala američki Kongres da organizira saslušanja na kojima bi žrtve mogle javno iznijeti svoja svjedočanstva.

Melania Trump odbacila je i tvrdnje koje kruže internetom da ju je upravo Epstein upoznao s njezinim suprugom, predsjednikom Donaldom Trumpom. Takve navode opisala je kao zlonamjerne i neutemeljene.

Naglasila je kako nikada nije bila Epsteinova prijateljica, iako su se povremeno nalazili na istim društvenim događanjima, što je, kako kaže, uobičajeno u krugovima New Yorka i Palm Beacha.

‘Dopustite da budem potpuno jasna – nikada nisam bila ni u kakvom odnosu s Epsteinom niti s njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell’, poručila je.

odala je i da nikada nije bila žrtva niti je imala ikakva saznanja o zlostavljanjima koja su se dovodila u vezu s Epsteinom.

Poziv Kongresu: Omogućite žrtvama da progovore

U nastavku prva dama pozvala je američki Kongres da žrtvama omogući javno svjedočenje.

‘Pozivam Kongres da ženama koje su bile Epsteinove žrtve pruži priliku da pod prisegom ispričaju svoje priče. Njihova svjedočanstva trebaju biti trajno zabilježena’, rekla je.

Naglasila je kako svaka žrtva treba imati mogućnost javno govoriti o svom iskustvu, ako to želi.

Sporni e-mailovi i odnos s Maxwell

Melania Trump osvrnula se i na ranije objavljene e-mailove iz 2002. godine između nje i Ghislaine Maxwell, dugogodišnje Epsteinove suradnice koja je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Iako je prepiska bila prijateljskog tona, prva dama tvrdi da se radilo o površnoj komunikaciji bez stvarne bliskosti.

Taj je kontakt opisala kao ‘neobavezan’ i tek pristojan odgovor, nastojeći dodatno umanjiti bilo kakve spekulacije o povezanosti.

