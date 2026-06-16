Mehmed Baždarević, bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine i legenda Fudbalskog kluba Željezničar govorio je za “Slobodnu Bosnu” o dosadašnjoj igri reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu.

Zmajevi su u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom, a prvi nam je rival bila domaća selekcija sa kojom smo odigrali 1:1. Strijelac gola je bio Jovo Lukić u 21. minuti.

Narednu utakmicu bh. fudbaleri igraju protiv Švicarske u Los Angelesu, za dva dana (19. Juna).

Kakav vam je dojam o igri i rezultatu BiH na otvaranju Svjetskog prvenstva?

Najteže su prve utakmice, što bi rekli otvaranje. Ima mnogo nepoznanica i prilagođavanja uslovima. Reprezentacija je duže tamo pa se mogla i adaptirati. Mislim da je stručni štab radio na tome da igrači imaju do detalja analizu protivnika, a isto tako i uslova igranja. Svi smo zadovoljni, iako je bilo opservacija da nas je Kanada mogla pobijediti bez ikakavih problema. Ne slažem se s tim. Ubijeđen sam da smo odigrali dobru utakmicu. Sigurno smo mogli i više. Ipak, mislim da nismo bili u našem najboljem nivou. Možemo puno bolje, podići nivo igre na jednu stepenicu više kaja će biti sigurno kvalitetnija. Ostajem zadovoljan. Dobar je bod. Protivnik nezgodan. U drugim utakmicama, pogotovo sa Švajcarskom moramo podići naš nivo igre. A za to imamo kvaliteta.

Može li BiH u nastavku prvenstva igrati bolje nego u ovoj prvoj utakmici protiv Kanade?

Naša igra treba biti kolektivno jača i agresivnija

Mislim da može i mora. Naša igra treba biti kolektivno jača i agresivnija. Treba insistirati na još jačem kolektivu, jer individualni kvaliteti tek tada dolaze do izražaja. Povratak Džeke na teren znači mnogo za ekipu.

Katar i Švicarska, također iz grupe B, su igrali 1:1. Je li to bilo iznenađenje?

U fudbalu se neke stvari ne mogu predvidjeti. To je bilo jedno polu iznenađenje. Švajcarci su očekivali lakši posao. Katar je disciplinovana ekipa i može napraviti problem ako joj se dozvoli prostor. Kada dođe Katar na red mi moramo biti dominantni i nametnuti naš fudbal da ne bi doživjeli iznenađenja. Iako, prema onome što smo vidjeli, moramo biti vrlo oprezni.

Ostavimo Katar za poslije, sad na dolazi Švajcarska koja je, rekao bih, igrački najkvalitetnija. Iskreno, ne bih mijenjao našu reprezentaciju za reprezentaciju Švajcarske. Protiv takvih protivnika morate biti oprezni i nametnuti svoj stil igre. Trebamo podići taj tehničko-taktički dio kolektivne igre.

Da li je danas teže biti selektor nego u vaše vrijeme?

Ne bi smjeli da zaziremo od Kanade, Katara i Švajcarske

Pošto sam pobijedio Švajcarsku, jel? Selektoru je najvažnije da ima dobar izbor igrača i da napravi balans između mladosti i iskustva. Suština je ista kao i prije 20 godina. Bilo bi još bolje da imamo Ibiševića, Medunjanina, Lulića onda bi to bila svjetska ekipa. Reprezentacija BiH ima sasvim dovoljno kvaliteta. Ne bi smjeli da zaziremo od Kanade, Katara i Švajcarske. Mi smo ih nadigrali, “rasturili” još kad su bili puno jači. Neka to bude neka inspiracija za utakmicu u četvrtak. Edin je bio tu, mislim i Sejo Kolašinac.

Utakmica BiH-Švicarska će se odigrati na impresivnom SoFi stadionu u Inglewoodu, predgrađu Los Angelesa, a program počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Glavni sudija u će biti João Pinheiro iz Portugala.

S. Gojak (Slobodna Bosna)