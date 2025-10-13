Medvedev odgovorio Trumpu : Isporuka Tomahawka Ukrajini mogla bi loše završiti za sve, posebno za Trumpa

U nedjelju je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao povećati pritisak na Rusiju i pomoći završetku rata. Istodobno je rekao kako bi s ruskim vođom Vladimirom Putinom mogao razgovarati o transferu spomenutih raketa dugog dometa Ukrajini. -Možda ću reći: ‘Slušajte, ako se ovaj rat ne riješi, poslat ću im [Ukrajini] Tomahawke. Mogu ih poslati. Tomahawk je nevjerojatno oružje, vrlo ofenzivno. I iskreno, Rusiji to ne treba.’“ — rekao je šef Bijele kuće, razgovarajući s novinarima u svom zrakoplovu.

Pritom je izrazio nadu da će Putin pristati na prekid rata. U suprotnom, “loše će završiti za njega”, dodao je Trump. Jasno je kako se na ove Trumpove riječi nije trebao dugo čekati odgovor iz Moskve.

Odgovorio mu je najpoznatiji ruski “jastreba”

Bivši ruski predsjednik I sadašnji zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev požurio je u ponedjeljak sa svojim odgovorom na spomenute Trumpove riječi, kazavši kako bi isporuka američkih raketa Tomahawk Ukrajini mogla loše završiti za sve, a posebno za američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Rekao je kako je nemoguće razlikovati rakete Tomahawk koje nose nuklearne bojeve glave od konvencionalnih nakon što su lansirane – time ponavljajući I riječi ruskog predsjedika Putna na istu temu.

„Kako bi Rusija trebala odgovoriti? Upravo tako!“, rekao je Medvedev na Telegramu, naizgled aludirajući da će odgovor Moskve biti nuklearni.

Trump je u nedjelju ponovno rekao da bi mogao ponuditi rakete dugog dometa Tomahawk koje bi Kijev mogao koristiti ako Putin ne završi rat u Ukrajini.

Medvedev je napisao: “Može se samo nadati da je ovo još jedna prazna prijetnja… Poput slanja nuklearnih podmornica bliže Rusiji.” Aludirao je na Trumpovu izjavu iz kolovoza da je naredio da se dvije nuklearne podmornice približe Rusiji kao odgovor na ono što je nazvao “vrlo provokativnim” komentarima Medvedeva o riziku od rata.

Podsjećamo kako je Putin rekao da bi opskrba Ukrajine Tomahawcima, koji imaju domet od 2500 km i stoga bi mogli pogoditi bilo gdje unutar europske Rusije, uključujući Moskvu, uništila odnose između Sjedinjenih Država i Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da će Ukrajina koristiti rakete Tomahawk samo u vojne svrhe i neće napadati civile u Rusiji, ako ih SAD isporuči.

(Kliker.info-Geopolitika)