Međunarodni sud pravde potvrdio : Brazil se pridružuje tužbi protiv Izraela za genocid u Gazi

Kako je potvrđeno iz ICJ-a, Brazil je 17. septembra predao svoju deklaraciju, pozivajući se na član 63 Statuta Suda koji omogućava državama potpisnicama konvencije koja se tumači u postupku da intervenišu.

Brazil se u svom podnesku pozvao na Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine, ističući da se spor odnosi na tumačenje članova I, II i III Konvencije te je iznio svoja pravna stajališta u vezi s tim. Sud je naglasio da će svako tumačenje sadržano u konačnoj presudi biti obavezujuće i za Brazil.

ICJ je, u skladu s članom 83 Pravila Suda, pozvao Južnu Afriku i Izrael da dostave pisane osvrte na brazilsku intervenciju.

Podsjetimo, Južna Afrika je 29. decembra 2023. pokrenula postupak protiv Izraela, optužujući ga za kršenje obaveza iz Konvencije o genocidu u djelovanjima protiv Palestinaca u Gazi. Sud je od tada izdao niz privremenih mjera kojima se od Izraela zahtijeva da poduzme korake radi sprečavanja genocida.

Brazil se ovom odlukom pridružio sve većem broju država koje su se uključile u postupak, među kojima su Kolumbija, Meksiko, Španija, Turska, Čile, Irska i druge.

Međunarodni sud pravde, sa sjedištem u Hagu, glavni je pravosudni organ Ujedinjenih nacija i nadležan je za rješavanje pravnih sporova među državama.

(Kliker.info-agencije)