Međunarodni praznik rada, 1. maj, danas se obilježava širom Bosne i Hercegovine. Zeničani su i ovaj Prvi maj dočekali uz tradicionalnu budnicu koja ove godine slavi svoju jubilarnu 100. godišnjicu.

Ulicama jutros od pet sati prolazi duvački orkestar i pjesmom pozdravlja građane koji ih dočekuju simboličnim poklonima. Kriza koja je pogodila industriju, na kojoj je ovaj grad rastao, osjetila se jutros, ali nije spriječila da se tradicija zeničke budnice nastavi i ove godine. Radnička prava se danas u Zenici slave, ali i zahtijevaju. Izvještava Berina Pašalić.

Mirni protest u Tuzli

Sindikat solidarnosti je pred zgradom bivše SODA SO i nekadašnjeg sjedišta Vlade Tuzlanskog kantona i ove godine organizovao mirne proteste.Upozoravaju na nova gašenja fabrika u Bosni i Hercegovini i pozivaju radnike da se pobune. Smatraju da nema mjesta slavlju, već djelovanju. Izvještava Enisa Alibalić.

Sarajevo

Praznik rada slavi se i u glavnom gradu naše zemlje. Kakva je atmosfera u Sarajevu i gdje su građani odlučili proslaviti, reći će nam Inesa Latifović.

Bihać

Prvi maj, Međunarodni praznik rada, obilježava se i u gradu na rijeci Uni, gdje građani od jutarnjih sati borave na izletištima uz rijeku. U društvu porodice i prijatelja, uz roštilj i boravak u prirodi, kako ističu, obilježava se Praznik rada i zajedništva.Lijepo vrijeme doprinosi prazničnoj atmosferi, a mnogi ističu kako je Prvi maj prilika za odmor i druženje daleko od svakodnevnih obaveza.

Prvomajska budilica u Mostaru

Mostar je i ovog 1. maja nastavio njegovati svoju višedecenijsku tradiciju Prvomajskom budnicom. Ova prepoznatljiva budnica izmamila je građane na prozore i balkone, simbolično označavajući početak proslave Međunarodnog praznika rada. Nakon svečanog jutarnjeg dijela, fokus proslave seli se na brojne lokalitete u okolini grada. Veliki broj Mostarki i Mostaraca već se uputio prema tradicionalnim odredištima, koristeći neradne dane za odmor i rekreaciju na otvorenom.

Bijeljina

U Semberiji je Prvi maj i ove godine u znaku izleta u prirodi. Brojni Bijeljinci Međunarodni praznik rada provode na izletištima uz Drinu i Savu, te na Majevici. Kako ističu, hladnije jutro odgodilo je prvomajski uranak, ali ih to nije spriječilo da se okupe tokom dana.

(Kliker.info-BHRT)