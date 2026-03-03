Međunarodni medijski ured Katara: Zalihe naših presretačkih raketa Patriot nisu iscrpljene
Međunarodni medijski ured Države Katar odbacio je navode agencije Bloomberg da će „katarske zalihe presretačkih raketa Patriot trajati četiri dana uz trenutnu stopu korištenja“, a koje su prenijeli pojedini međunarodni mediji.
„Suprotno navodima koje je Bloomberg objavio u ponedjeljak navečer, zalihe presretačkih raketa Patriot kojima raspolažu Oružane snage Katara nisu iscrpljene i ostaju na zadovoljavajućem nivou“, naveli su iz Međunarodnog medijskog ureda Države Katar.
Oružane snage Katara, dodali su, u više su navrata pokazale svoju sposobnost da brane državu od vanjskih prijetnji te ostaju u potpunoj pripravnosti kako bi zaštitile sve građane, rezidente i posjetioce koliko god to bude potrebno, prenosi Bosnian News Service.
„Objavljivanje takvih netačnih informacija bez provjere kod zvaničnih izvora krajnje je neodgovorno, posebno u ovom dinamičnom i vrlo osjetljivom periodu u regionu. Razmatramo sve odgovarajuće opcije, uključujući i pravne mjere, kako bismo osigurali da se ova dezinformacija hitno ispravi“, navodi se u reakciji Međunarodnog medijskog ureda Države Katar.
