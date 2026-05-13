Sa okruglog stola koji je danas u bazi EUFOR-a Butmir kod Sarajeva okupio ambasadore poručeno je da međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Komandant EUFOR-a generalmajor Maurizio Fronda, koji je zajedno s komandantom NATO štaba Sarajevo bio domaćin okruglog stola, istakao je da je sigurnosna situacija u BiH trenutno stabilna i da EUFOR ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, a posebno Oružanim snagama BiH.

– Uvjeravam vas da je sigurnosna situacija u BiH i dalje stabilna a cilj EUFOR-a je da pomogne očuvati i održati tu stabilnost, jer stabilnost sama po sebi predstavlja najveću korist za sve građane širom ove zemlje – rekao je Fronda.

Specijalni predstavnik i šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca naglasio je da današnji sastanak šalje jasnu poruku bh. građanima da EU u partnerstvu s NATO-om i dalje snažno posvećena osiguravanju dugoročne regionalne stabilnosti.

– EU ostaje veoma pouzdan partner BiH i daje najveći finansijski doprinos za sigurnosni sektor. Upravo jučer je EU odobrila 15 miliona eura za Oružane snage BiH a od 2021. ta podrška je dosegla iznos od 50 miliona eura što šalje jaku poruku o strateškoj važnosti koju EU pridaje angažmanu u BiH – dodao je Soreca.

Podcrtao je da najbolja garancija sigurnosti i stabilnosti BiH ostaje napredak na putu prema Evropskoj uniji koja ostaje posvećena teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku BiH.

Komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Matthew A. Valas naveo je da NATO ostaje posvećen BiH čije se partnerske institucije snažno angažuju u NATO programima i postaju sve interoperabilnije, a posebno OSBiH.

Dodao je da je NATO štab Sarajevo uspostavio uspješno partnerstvo sa bh. institucijama na svim nivoima vlasti po pitanjima civilne zaštite, upravljanja krizama, borbe protiv terorizma i cyber sigurnosti.

– U svjetlu moje odlične saradnje s generalmajorom Frondom i Misijom EUFOR-a u okviru aranžmana Berlin+ siguran sam da ćemo svi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu – rekao je Valas.

Šef ćelije NATO štaba za politički angažman i podršku Vladimir Vučinić istakao je da je NATO već tri decenije posvećen Bosni i Hercegovini te da snažno podržava njen suverenitet i teritorijalni integritet u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima.

Poručio je da NATO neće dozvoliti da se u Bosni i Hercegovini i regionu pojavi sigurnosni vakum.

(Kliker.info-Fena)