Učenici Richmond Park koledža i Richmond Park International Secondary škole u Sarajevu ostvarili su sjajne rezultate na međunarodnom takmičenju „I-FEST²“, koje se održava u Tunisu.

Riječ je o jednom od najvećih takmičenja iz oblasti nauke, inženjerstva i tehnologije u Africi, koje se tradicionalno organizuje u Tunisu s ciljem inspirisanja intelektualne znatiželje kod mladih širom svijeta. Učenici na ovom događaju imaju priliku pokazati svoje znanje iz nauke, tehnologije i inženjerstva.

Organizator takmičenja je ATAST (Tunisian Association for the Future of Sciences and Technology).

Takmičenje je trajalo od 23. do 29. marta 2026. godine, a okupilo je više od 500 učesnika koji su sa 120 projekata predstavljali 36 zemalja, poput Kanade, Brazila, Velike Britanije, Tunisa, Češke, Južnoafričke Republike, Meksika, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i drugih.

Bosna i Hercegovina može biti ponosna na mlade talente iz Richmond Park škola koji dolaze iz različitih gradova, poput Sarajeva, Maglaja, Tešnja i Konjica.

Projekte su radili sa svojim mentoricama prof. Azra Ahmić i prof. Amina Crnkić te su ostvarili zavidne rezultate za svoju domovinu.

Ukupno su osvojene dvije zlatne i jedna srebrena medalja, čime je još jednom dokazano da se rad i trud talentovanih bosanskohercegovačkih učenika prepoznaju širom svijeta. Učenice Una Begović i Emina Prljača osvojile su zlatne medalje, dok su Zejneb Hadžić i Lejla Kuč osvojile srebrenu medalju.

Posebno se ističe uspjeh Emine Prljače, čiji je projekat uvršten u deset najbolje rangiranih na cijelom takmičenju.

I-FEST² je akreditovani partner naučne olimpijade projekata BOSEPO, koja se svake godine održava u okviru Richmond Park obrazovnih institucija.