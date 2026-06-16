Francuska je pobjedom od 3:1 protiv Senegala uspješno otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu, ali su viceprvaci svijeta do tri boda stigli mnogo teže nego što konačan rezultat pokazuje. Senegal je posebno u prvom poluvremenu bio ravnopravan, pa čak i bolji rival, no u nastavku je kvalitet Francuza došao do izražaja, a sve je na kraju začinio fenomenalni Kylian Mbappe.

Prvo poluvrijeme pripalo je Senegalcima koji su od početka igrali hrabro i stvarali probleme favorizovanom protivniku. Najveću priliku imali su u 25. minuti kada je Nicolas Jackson nakon brze kontre pogodio stativu. Ismaila Sarr i Sadio Mane također su prijetili, dok je Francuska djelovala bezidejno i gotovo neprepoznatljivo.

U nastavku se situacija potpuno promijenila. Francuzi su krenuli agresivnije, a Edouard Mendy nekoliko puta spašavao Senegal nakon prilika Michaela Olisea i Kyliana Mbappea.

Ipak, u 66. minuti nije bilo spasa za afričku selekciju. Olise je odlično asistirao, a Mbappe rutinski pogodio za 1:0 i veliko slavlje Francuza.

Šesnaest minuta kasnije Francuska je udvostručila prednost. Adrien Rabiot poslao je sjajnu loptu prema Bradleyju Barcoli, koji je izašao pred Mendyja i preciznim udarcem pogodio za 2:0.

Kada se činilo da je utakmica riješena, Senegal je u petoj minuti sudijske nadoknade vratio neizvjesnost. Ibrahim Mbaye se sjajno oslobodio Thea Hernandeza i preciznim udarcem smanjio na 2:1.

Ipak, nade Senegala trajale su svega nekoliko trenutaka. Već u narednom napadu uslijedila je magija Kyliana Mbappea. Napadač Real Madrida sjajno je prošao kroz odbranu protivnika i fantastičnim pogotkom u 96. minuti postavio konačnih 3:1, stavivši tačku na sjajnu partiju svoje reprezentacije.

Mbappe je ovim pogotkom ispisao novu stranicu historije. Bio je to njegov 14. gol na Svjetskim prvenstvima, kojim je nadmašio Lionela Messija i Pelea, ali i 58. pogodak za Francusku, čime je prestigao Oliviera Girouda i postao najbolji strijelac u historiji Trikolora.

Francuska je tako upisala veoma važnu pobjedu na startu Mundijala, dok Senegal može žaliti za velikim brojem propuštenih prilika iz prvog dijela susreta.

(Kliker.info-SC)