Masakr u Kanadi : Deset 10 mrtvih i 25 ranjenih u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu

U jednom od najsmrtonosnijih masovnih napada u novijoj kanadskoj historiji, deset osoba, uključujući napadača, poginulo je nakon što je naoružana osoba otvorila vatru u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, u zapadnoj Kanadi.

Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, saopštila je policija.

Osumnjičeni napadač također je pronađen mrtav od ozljede koju je, čini se, sam sebi nanio, saopštila je policija, dodajući da ne vjeruje da postoje još osumnjičenika ili daljnja prijetnja javnosti.

Napadač je možda bila žena, budući da je upozorenje o napadaču izdano u Britanskoj Kolumbiji opisalo osumnjičenika kao ženu u haljini sa smeđom kosom.

“Višestruke ozljede i više mrtvih bilo je unutar škole dok su policajci prolazili kroz mjesto događaja”, rekao je policijski dužnosnik Ken Floyd na konferenciji za novinare.

“Mjesto događaja je trenutno osigurano. Tamo su istražitelji koji će pokušati utvrditi opseg ozljeda i koje je oružje možda bilo korišteno, a koje ne”, rekao je Floyd.

Tumbler Ridge je udaljena opština s populacijom od oko 2.400 ljudi smještena u podnožju Stjenjaka u sjevernoj Britanskoj Kolumbiji, otprilike 1155 km sjeveroistočno od Vancouvera. Još 25 ljudi je zbog ozljeda prebačeno u lokalni medicinski centar, rekla je policija.

“Sve naše misli su s ljudima u Tumbler Ridgeu. Razgovarala sam s gradonačelnikom i lokalnim zastupnikom… ponudili smo svaku dodatnu pomoć koja im je potrebna”, rekla je ministrica javne sigurnosti Britanske Kolumbije Nina Krieger.

