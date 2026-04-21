Evropska komesarka za proširenje, Marta Kos, upozorila je šest zemalja Zapadnog Balkana da rizikuju kolektivni gubitak više od 700 miliona eura iz Plana rasta EU do sredine godine zbog neprovođenja reformi, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE).

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio RSE, Kos je 17. septembra uputila pismo svim glavnim gradovima u regionu, u kojem je pozvala sve strane da ubrzaju reforme kako bi u potpunosti iskoristile potencijal ovog finansijskog paketa, prenosi European Western Balkans.

Do sada je prva tranša ili više tranši sredstava iz Plana rasta isplaćeno za pet zemalja u regionu, s izuzetkom Bosne i Hercegovine, koja kasni s usvajanjem svoje reformske agende.

Kraj juna ove godine označava trenutak u kojem svaka zemlja ulazi u takozvanu fazu trajnog gubitka ukoliko ne provede prethodno dogovorene reforme.

Prema izvorima iz Brisela, potencijalni gubici po zemljama, ukoliko sve reforme ostanu neprovedene, su sljedeći: Albanija 67,7 miliona eura; Bosna i Hercegovina 373,9 miliona eura; Crna Gora 15,1 miliona eura; Kosovo 68,8 miliona eura; Sjeverna Makedonija 49,2 miliona eura; Srbija između 108,7 i 135,9 miliona eura.

Na osnovu maksimalnih iznosa, ukupni potencijalni gubitak iznosi 710,6 miliona eura, što je 11,84% od ukupnog finansiranja u okviru Plana rasta.

Plan rasta je najambiciozniji paket Evropske unije za region, vrijedan 6 milijardi eura. Između ostalih ciljeva, on teži da udvostruči ekonomije ovih zemalja u narednih deset godina.

Kos je u objavi na X-u nakon sastanka Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET) tokom strukturiranog dijaloga danas poslijepodne istaknula da je rekla kako je proširenje ponovo jedna od najvećih strateških politika Evropske unije.

“Objasnila sam da smo zabrinuti zbog nedavnih dešavanja u Srbiji, informirala sam zastupnike Evropskog parlamenta o nedavnim reformama u Ukrajini i pozitivnim izgledima za isplatu Zajma za podršku Ukrajini, te o skorom početku razgovora o izradi ugovora o pristupanju Crne Gore. Također sam im rekla da šest partnera sa Zapadnog Balkana rizikuje trajni gubitak više od 700 miliona eura ako se reforme Plana rasta ne završe do kraja perioda odgode koji dolazi 2026. godine”, napisala je Kos.

Ipak, Bosna i Hercegovina se suočava s nepovratnim gubitkom od 373 miliona eura jer vlasti nisu provele nijednu od 50 dogovorenih reformi.

S obzirom na to da je ovo izborna godina, šanse za dobijanje novca su minimalne, na što je upozorila i evropska komesarka Marta Kos.

Podsjećamo, naša zemlja nije uspjela preuzeti čak ni početnih 63 miliona eura bezuslovne pomoći, jer domaći lideri nisu postigli dogovor o tome ko će u ime BiH potpisati ugovor sa Briselom.

Dok bh. političari blokiraju procese, desetine miliona eura odlaze susjednim državama koje svoje obaveze ispunjavaju na vrijeme.