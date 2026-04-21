Marta Kos upozorila zemlje Zapadnog Balkana, BiH u opasnosti da izgubi 373 miliona eura iz Plana rasta EU
Evropska komesarka za proširenje, Marta Kos, upozorila je šest zemalja Zapadnog Balkana da rizikuju kolektivni gubitak više od 700 miliona eura iz Plana rasta EU do sredine godine zbog neprovođenja reformi, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE).
Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio RSE, Kos je 17. septembra uputila pismo svim glavnim gradovima u regionu, u kojem je pozvala sve strane da ubrzaju reforme kako bi u potpunosti iskoristile potencijal ovog finansijskog paketa, prenosi European Western Balkans.
Do sada je prva tranša ili više tranši sredstava iz Plana rasta isplaćeno za pet zemalja u regionu, s izuzetkom Bosne i Hercegovine, koja kasni s usvajanjem svoje reformske agende.
Kraj juna ove godine označava trenutak u kojem svaka zemlja ulazi u takozvanu fazu trajnog gubitka ukoliko ne provede prethodno dogovorene reforme.
Na osnovu maksimalnih iznosa, ukupni potencijalni gubitak iznosi 710,6 miliona eura, što je 11,84% od ukupnog finansiranja u okviru Plana rasta.
Plan rasta je najambiciozniji paket Evropske unije za region, vrijedan 6 milijardi eura. Između ostalih ciljeva, on teži da udvostruči ekonomije ovih zemalja u narednih deset godina.
Kos je u objavi na X-u nakon sastanka Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET) tokom strukturiranog dijaloga danas poslijepodne istaknula da je rekla kako je proširenje ponovo jedna od najvećih strateških politika Evropske unije.
Ipak, Bosna i Hercegovina se suočava s nepovratnim gubitkom od 373 miliona eura jer vlasti nisu provele nijednu od 50 dogovorenih reformi.
S obzirom na to da je ovo izborna godina, šanse za dobijanje novca su minimalne, na što je upozorila i evropska komesarka Marta Kos.
I danas je po ko zna koji put blokiran Dom naroda BiH, delegati HDZ-a i SNSD-a su srušili kvorum za održavanje i hitne i redovne sjednice, a na dnevnom redu su, između ostalog, na dnevnom redu bila i dva evropska zakona – Zakon o Sudu BiH i o VSTV-u.
(Kliker.info-N1)
Komentari