Marjorie Taylor Greene prozvala i pozvala Trumpa : “Mislim da se Amerika treba ujediniti i okončati toksičnu i opasnu retoriku i sve podjele “

Republikanska kongresmenka Marjorie Taylor Greene ponavlja svoje pozive za objavljivanje svih Epsteinovih dosijea, nakon što ju je američki predsjednik Donald Trump nazvao “izdajnikom” i rekao da je više ne podržava.

Govoreći za CNN-ovu emisiju o stanju nacije u nedjelju, Greene je rekla voditeljici Dani Bash da, iako i dalje podržava predsjednika, ne slaže se s njegovim naporima da Epsteinove dosijee drži u tajnosti.

Rekla je da Trumpovi napadi na nju ne samo da održavaju toksične unutrašnje borbe u politici, već i dovode u opasnost njenu sigurnost.

“Nazvao me izdajnikom, a to je izuzetno pogrešno, i to su riječi koje se koriste i koje mogu radikalizirati ljude protiv mene i dovesti moj život u opasnost”, rekla je Greene.

Odnos Greene i Trumpa postao je sve nestabilniji u posljednjih nekoliko sedmica nakon što je Greene vršio pritisak na Ministarstvo pravde da objavi sve dosijee koje ima o pokojnom finansijeru i

osuđenom seksualnom prestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Tenzije su eskalirale u petak kada je Trump osudio Greene na Truth Socialu nazivajući je “izdajnicom”, “čudakinjom” i “ludakinjom koja bjesni”.

Sve što ona radi je “ŽALI SE, ŽALI SE, ŽALI SE”, napisao je Trump.

Iako Trumpova objava ne spominje Epsteinove dosijee, Greene je za CNN rekla da se njen sukob s predsjednikom “sveo na Epsteinove dosijee”.

Očekuje se da će Predstavnički dom ove sedmice glasati o zakonu koji bi prisilio Ministarstvo pravosuđa da objavi dosijee javnosti. Glasanje bi se moglo održati već u utorak, rekli su izvori za CBS,

američkog partnera BBC-a.

Republikanski zastupnik Thomas Massie, supredlagač zakona, rekao je u intervjuu za ABC News u nedjelju da bi čak 100 članova Republikanske stranke moglo glasati za.

Poznat kao Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosijea, cilj zakona je da se Ministarstvo pravosuđa natjera da objavi sve neklasificirane zapise, dokumente, komunikacije i istražne materijale

povezane s Jeffreyjem Epsteinom.

Trump i Epstein bili su prijatelji početkom 2000-ih. Američki predsjednik je rekao da je svađa okončala vezu prije nego što su Epsteinovi pravni problemi počeli, a on je dosljedno negirao bilo

kakvu nepravdu u vezi s Epsteinom.

Ipak, suočio se s dvostranačkim kritikama zbog načina na koji je postupao sa spisima slučaja.

“Vjerujem da zemlja zaslužuje transparentnost u ovim dosjeima i ne vjerujem da bogati, moćni ljudi trebaju biti zaštićeni ako su učinili nešto loše”, rekla je kongresmenka Marjorie Taylor Greene.

Ustvrdila je također da se fokusirala na okončanje mržnje i podjela u politici, za koje je rekla da razdvajaju američke porodice, prijatelje i komšije.

“Mislim da se Amerika treba ujediniti i okončati svu toksičnu, opasnu retoriku i podjele, a ja predvodim put svojim primjerom i nadam se da predsjednik Trump može učiniti isto”, rekla je

Marjorie Taylor Greene gostujući u emisiji poznate novinarke Dane Bash.

To je oštra promjena u porukama za Greene, koja je prethodno optužena za podsticanje političkih podjela promoviranjem antisemitskih teorija zavjere i isticanjem kontroverznih objava na

društvenim mrežama.

Između ostalog lajkovala je objavu koja je pozivala na pogubljenja bivše predsjedavajuće Predstavničkog doma, demokratske stranke Nancy Pelosi, i bivšeg predsjednika Baracka Obame, te

objavila svoju fotografiju na kojoj drži pištolj pored slika tri progresivne demokratske kongresmenke.

Kada je Bash spomenula neke od ovih primjera, Greene je ponovila svoja ranija izvinjenja i rekla da je ključni dio njene kršćanske vjere oprost, javlja BBC.

(Kliker.info-agencije)