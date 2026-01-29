Marina Pendeš demonstrativno napustila emisiju za spas BHRT-a : “Počeli ste kampanju protiv HDZ-a” (VIDEO)

Specijalna emisija BHRT-a koja je bila posvećena opstanku ove televizije pod nazivom “Ne gasite BHRT”, a koja je bila realizovana na temu višegodišnje finansijske i institucionalne krize državnog javnog servisa, otvorila je niz političkih i identitetskih pitanja, a debatu je posebno zaoštrila delegatkinja HDZ-a BiH u Domu naroda BiH Marina Pendeš, koja je na kraju demonstrativno napustila studio.

Emisiji su prisustvovali brojni političari, među kojima su bili državni ministri Edin Forto i Elmedin Konaković, poslanici u Predstavničkom domu državnog parlamenta Jasmin Emrić i Milan Dunović, te zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić.

Primjedbe na uvodnu špicu i “zlatni ljiljan”

Pendeš je već na početku reagovala na navode voditeljice da je ranije izjavila kako ne plaća RTV pretplatu, ističući da je pogrešno citirana.

“Nije tačno, vi ste zloupotrijebili moju rečenicu. Ja sam rekla da nisam sigurna jesam li ranijih godina platila”, kazala je Pendeš.

Odmah potom, iznijela je i primjedbu na vizuelni identitet emisije, odnosno, uvodnu špicu emisije:

“Imam primjedbu. U uvodnoj špici ima zlatni ljiljan. To je poruka – kome? Za plaćanje pretplate nije. S čim ću povezivati zlatni ljiljan, on je kao bijeli dio historije BiH. Radi se o bojama zastave, ali nije morao biti ni ljiljan”. Pendeš: “Ne radite na hrvatskom jeziku”

Tokom emisije, delegatkinja HDZ-a je naglasila da se osjeća “nadglasano” i da govori iz pozicije predstavnice hrvatskog naroda.

“Jesam li ja ovdje u manjini? Nisam ravnopravna, stalno me prekidate sa svih strana. Ja sam predstavnica hrvatskog naroda u BiH i aktivno od 2004. godine učestvujem u radu Vijeća ministara BiH. Vrlo dobro znam kako su donošeni zakoni i dobro znam koji su predsjednici klubova podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti da se ne uspostavi kanal na hrvatskom jeziku. Naravno nije uspostavljena ni korporacija. HDZ se zalaža za rješenje da i BHRT radi kao sistem”, navela je Pendeš.

Na konstataciju novinarke da BHRT radi na hrvatskom jeziku, ona je odgovorila:

“Ne radite na hrvatskom jeziku. Raditi na hrvatskom jeziku znači da ja kada je 40 dana korizme mogu vidjeti na BHRT-u emisiju na tu temu, a nema je. Nije samo misa za Uskrs i Božić specifičnost hrvatskog naroda u BiH. Imamo toliko toga i kulturnu i historijsku baštinu”. Sukob sa Jasminom Emrićem

Situacija je eskalirala kada je Jasmin Emrić podsjetio na odgovornost Odbora sistema i ulogu određenih politika.

“Želim samo podsjetiti da je komisija na tematskoj sjednici prije dvije godine pozvala Tužilaštvo BiH da ispita odgovornost svih članova Odbora sistema zašto su i na koji način blokirali rad Odbora sistema koji je najodgovorniji za ovo stanje BHRT-a. Ove politike, i HDZ i SNSD žele imati članove u ovom odboru i da imaju te benefite, a s druge strane ruše taj sistem. HDZ poziva da se ne plaća pretplata”, rekao je Emrić.

Pendeš ga je prekinula kazavši da niko iz HDZ-a nije pozvao da se ne plaća RTV pretplata.

“Jesam li ja pozvala na to? Je li gospodin Čović pozvao? Izgleda da je HDZ svima trn u oku. HDZ, gospodine Emriću, nema vlast u vašem USK, a u mom SBK se bolje živi nego u USK-a. Svi vi pravite kampanju u kojoj povezujete SNSD i HDZ”, rekla je Pendeš, na šta joj je voditeljica odgovorila da ovo gostovanje nije kampanja.

“Jeste kampanja. I stalno je fokus na tome da se optuži HDZ”, odgovorila je Pendeš. Citiranje Borjane Krišto i napuštanje studija

Zatim se u raspravu uključila Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice, koja je podsjetila na konkretne izjave zvaničnika HDZ-a, pokazavši izjavu Borjane Krišto iz 2017. godine u kojoj je kazala da ne treba plaćati RTV taksu.

“Gospođo Pendeš, nije stvar optužbi nego argumenata. Ja sam stava da treba doći do političkog dogovora”, rekla je Jurišić, na šta ju je Pendeš upitala “kojeg političkog dogovora” i pitala je za programsku šemu dok je Jurišić bila urednica na FTV i TVSA.

Pendeš je nastavila negirati odgovornost HDZ-a za krizu: “Je li to optužujete HDZ da je on kriv za to što vi ne radite svoj posao? Vaš problem je u vašoj kući, morate napraviti studiju i analizirati kako je došlo do ovog problema. Podržavam rješenje ovog problema”.

Ubrzo nakon toga, Marina Pendeš je odlučila napustiti emisiju.

“Najbolje da ja odem”, kazala je Pendeš. Kada ju je voditeljica upitala za razlog, ona je odgovorila: “Zato što ste počeli kampanju protiv HDZ-a, doviđenja”.

Voditeljica je pokušala zaustaviti kazavši: “Ovo nije kampanja, ovo je razgovor o demokratskom funkcioniranju javnog radiotelevizijskog sistema BiH”, ali je Pendeš uprkos tome napustila studio.

Odlazak Marine Pendeš iz studija BHRT-a možete pogledati u videu ispod na cca sat i 40. minuti: