Marija Šerifović : 'Baba i deda su mi bili različite vjere. Prezirem bilo kakve podjele'

Marija Šerifović : ‘Baba i deda su mi bili različite vjere. Prezirem bilo kakve podjele’

06 Decembra
17:44 2025
Marija Šerifović otkrila je da su joj baba i deda bili različite vjere. Gostujući u emisiji Pusti brigu na Kurir televiziji, rekla je da je njena baba Draginja bila hrišćanka iz Kragujevca, dok je deda bio musliman.

– Prezirem bilo kakve raspodjele i opredjeljenja po nacijama ili vjerama. Ljude dijelim samo na dobre i loše – poručila je Marija, dodajući da muzika treba spajati ljude na Balkanu.

Pjevačica je nedavno izgubila oca, Rajka Šerifovića, i emotivno se oprostila:

– Sigurna sam da niko nikada nije tiše, a više volio svoju kćerku. Najviše sam te voljela kad si bio duhovit i pravio sitne šale. Tvoj unuk Mario i ja nosimo tvoju ljubav dalje – napisala je Marija.

(Azra)

