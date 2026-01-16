María Corina Machado: ‘Dala sam Trumpu svoju Nobelovu nagradu za mir‘

Venezuelska oporbena čelnica María Corina Machado izjavila je novinarima ispred američkog Kapitola da je Donaldu Trumpu uručila svoju medalju Nobelove nagrade za mir, piše Sky News.

Rekla je da je to učinila u znak “priznanja za njegovu jedinstvenu predanost našoj slobodi”.

I ranije se nagađalo hoće li uistinu dati medalju američkom predsjedniku tijekom njihovog sastanka u Bijeloj kući. Zasad se ne zna je li je Trump prihvatio.

Podsjećamo, Machado je osvojila Nobelovu nagradu za mir za 2025. – čast koju je sam Trump očito želio – za svoje napore u kampanji protiv represivnog režima Nicolasa Madura u Venezueli.

SAD su ranije ovog mjeseca, u smjeloj i dobro organiziranoj akciji, otele Madura kako bi ga izvele pred sud u SAD-u za kaznena djela povezana s drogom.

Nobelov odbor već je ranije, nakon što je Machado najavila da bi Trumpu htjela uručiti svoju nagradu, pojasnio da se Nobelova nagrada za mir “ne može opozvati, dijeliti niti prenijeti na druge”. Trump već dugo žudi za nagradom i u više navrata je ustvrdio da je zaslužuje jer je “zaustavio osam ratova”.

Iz Odbora su poručili da njihova odluka “ostaje za sva vremena.” Također su naveli da neće komentirati što dobitnici nagrade govore nakon pobjede, iako “to ne sprječava odbor da pomno prati buduće napore laureata”.

Mariji Corini Machado, bivšoj članici Nacionalne skupštine, Madurovi suradnici zabranili su kandidaturu na općim izborima u Venezueli 2024. Političarka je podržala drugog kandidata za kojega se općenito smatra da je odnio pobjedu na izborima, premda je na kraju pobjedu proglasio Maduro.

Revizija glasačkih listića koju su proveli neovisni promatrači ukazala je na nepravilnosti u službenim rezultatima.

