Marco Rubio u Minhenu: Evropa i SAD pripadaju jedno drugom, mi smo dijete Evrope

Evropa i Sjedinjene Američke Države pripadaju jedna drugoj. To je u govoru na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji izjavio šef američke diplomatije Marco Rubio. Naglasio je da SAD žele ojačati ekonomiju, bolje zaštititi granice i da su im potrebni snažni saveznici.

Nakon završetka Hladnog rata, euforija zbog trijumfa dovela je do opasne zablude da će biti dovoljni samo trgovinski odnosi i da će opći poredak zamijeniti nacionalne interese, rekao je Rubio u Minhenu. „Bila je to glupa ideja, koja je ignorisala ljudsku prirodu i iskustva“, smatra američki državni sekretar.

„Započeli smo energetsku politiku koja nas slabi, otvorili smo vrata imigraciji koja ugrožava budućnost naših građana“, upozorio je Rubio. Zaštita granica, prema njegovim riječima, nije ksenofobija, već izraz obaveze prema vlastitim građanima.

Plan SAD-a je „obnoviti najbolju civilizaciju u našoj istoriji“, rekao je dalje Rubio, dodajući da Washingtonu za to trebaju snažni saveznici. „Želimo obnoviti našu ekonomiju. Moramo braniti svoje interese na novim frontovima kako bismo izgradili novu budućnost, razvili industriju i uspostavili (logističke) lance koji neće biti ranjivi“, naglasio je šef diplomatije.

Našu budućnost vidimo kao dobru i dostojanstvenu. Spremni smo to učiniti sami, ali radije bismo to učinili zajedno s vama, našim evropskim prijateljima. Evropa i Sjedinjene Američke Države pripadaju jedne drugima“, smatra Rubio.

„Mi smo dio zapadne civilizacije, povezani smo snažnim vezama zasnovanim na jeziku, hrišćanstvu, ali i na žrtvama naših predaka“, dodao je.

Napeti odnosi između Evrope i administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa jedna su od glavnih tema ovogodišnje konferencije u bavarskoj metropoli. Prošlogodišnji govor američkog potpredsjednika JD Vancea izazvao je snažne reakcije. Vance je veći dio svog izlaganja posvetio kritici prilika u Evropi i njenog navodnog udaljavanja od najosnovnijih vrijednosti, poput slobode govora.

„Naša sudbina je povezana s vašom“, naglasio je Rubio u tom kontekstu. „(Povremena) neslaganja proizlaze iz toga što nam je stalo do te povezanosti – moramo preživjeti zajedno, a na to nas podsjećaju dva rata iz prošlog stoljeća“, rekao je šef američke diplomatije govoreći o transatlantskim odnosima.

„Mi smo dijete Evrope, iako smo nezavisni“, zaključio je Rubio.

Sjedinjene Američke Države, prema riječima Rubija, još uvijek ne znaju da li Rusija ozbiljno misli kada je riječ o nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini. Kako je naveo, u dosadašnjim razgovorima riješen je niz pitanja, ali ona najteža i dalje ostaju otvorena.

Rubio je u Minhenu najavio da će u utorak biti održan novi sastanak o Ukrajini, iako će se on, kako je rekao, vjerovatno odvijati u drugačijem sastavu nego do sada.