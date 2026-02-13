Marco Rubio : Stari svijet je nestao, živimo u novoj eri geopolitike
Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da se globalni politički poredak ubrzano mijenja, poručivši da je “stari svijet nestao” i da međunarodna zajednica ulazi u novu eru geopolitike, dok evropski lideri izražavaju zabrinutost zbog budućnosti međunarodnog sistema uspostavljenog nakon Drugog svjetskog rata.
Govoreći tokom puta u Minhen, gdje učestvuje na Minhenskog sigurnosnoj konferenciji, Rubio je naglasio da promjene u globalnim odnosima zahtijevaju redefinisanje političkih uloga i savezništava.
“Svijet se mijenja veoma brzo, pred našim očima: stari svijet je nestao, iskreno, svijet u kojem sam ja odrastao, i živimo u novoj eri geopolitike. To će zahtijevati od svih nas da ponovo preispitamo kako taj svijet izgleda i kakva će biti naša uloga“, rekao je Rubio.
Organizatori su posebno istakli da aktuelna američka administracija predvodi političke promjene koje dovode u pitanje postojeći međunarodni sistem.
“Najistaknutiji među onima koji obećavaju da će osloboditi svoju zemlju ograničenja postojećeg poretka i izgraditi snažniju i prosperitetniju naciju jeste aktuelna američka administracija. Kao rezultat toga, više od 80 godina nakon što je počela njegova izgradnja, međunarodni poredak predvođen SAD-om sada je u fazi razaranja“, navodi se u procjeni.
Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker odbacio je takve tvrdnje, ali evropski zvaničnici sve češće upozoravaju na rastuće geopolitičke napetosti i slabljenje multilateralnih institucija.
Prije Rubiovog obraćanja, na glavnoj pozornici Minhenske sigurnosne konferencije očekuju se govori ključnih evropskih lidera, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Ovogodišnji skup u Minhenu odvija se u atmosferi rastuće neizvjesnosti zbog ratova, globalnog rivalstva velikih sila i sve češćih sporova između zapadnih saveznika, zbog čega se konferencija smatra jednim od ključnih foruma za definisanje budućeg pravca međunarodne sigurnosne politike.
