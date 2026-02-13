Marco Rubio : Stari svijet je nestao, živimo u novoj eri geopolitike

Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da se globalni politički poredak ubrzano mijenja, poručivši da je “stari svijet nestao” i da međunarodna zajednica ulazi u novu eru geopolitike, dok evropski lideri izražavaju zabrinutost zbog budućnosti međunarodnog sistema uspostavljenog nakon Drugog svjetskog rata.

Govoreći tokom puta u Minhen, gdje učestvuje na Minhenskog sigurnosnoj konferenciji, Rubio je naglasio da promjene u globalnim odnosima zahtijevaju redefinisanje političkih uloga i savezništava.

“Svijet se mijenja veoma brzo, pred našim očima: stari svijet je nestao, iskreno, svijet u kojem sam ja odrastao, i živimo u novoj eri geopolitike. To će zahtijevati od svih nas da ponovo preispitamo kako taj svijet izgleda i kakva će biti naša uloga“, rekao je Rubio.

Upozorenja dolaze u trenutku kada organizatori Minhenske sigurnosne konferencije tvrde da je međunarodni poredak izgrađen nakon 1945. godine ozbiljno ugrožen. U procjeni objavljenoj uoči konferencije navodi se da svijet ulazi u “period politike razbijanja“, u kojem dominiraju radikalne promjene umjesto postepenih reformi.

Organizatori su posebno istakli da aktuelna američka administracija predvodi političke promjene koje dovode u pitanje postojeći međunarodni sistem.

“Najistaknutiji među onima koji obećavaju da će osloboditi svoju zemlju ograničenja postojećeg poretka i izgraditi snažniju i prosperitetniju naciju jeste aktuelna američka administracija. Kao rezultat toga, više od 80 godina nakon što je počela njegova izgradnja, međunarodni poredak predvođen SAD-om sada je u fazi razaranja“, navodi se u procjeni.

Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker odbacio je takve tvrdnje, ali evropski zvaničnici sve češće upozoravaju na rastuće geopolitičke napetosti i slabljenje multilateralnih institucija.

Učesnici konferencije očekuju da će Rubio u subotu održati govor kojim bi mogao pokušati ublažiti zabrinutost evropskih saveznika. Posebna pažnja usmjerena je na to da li će njegov nastup imati diplomatskiji ton od američkog potpredsjednika JD Vancea, čiji su prošlogodišnji stavovi izazvali podijeljene reakcije među evropskim partnerima.

Prije Rubiovog obraćanja, na glavnoj pozornici Minhenske sigurnosne konferencije očekuju se govori ključnih evropskih lidera, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.