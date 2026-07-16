Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je u četvrtak inicijativu koju predvode SAD kako bi se međunarodni napori u borbi protiv terorizma usmjerili na ono što je nazvao “terorom krajnje ljevice”, rekavši zvaničnicima iz više od 60 zemalja da se ljevičarsko nasilje ignoriše.

U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, Rubio je rekao da je prijetnja islamskog militarizma “značajno smanjena” zahvaljujući koordiniranim međunarodnim naporima.

Ali je upozorio na “nespornu stvarnost” da je rastuće ljevičarsko nasilje “slijepa tačka”.

“Možemo i moramo identificirati i mapirati ovu prijetnju i obnoviti arhitekturu borbe protiv terorizma kako bismo ga porazili”, rekao je Rubio, opisujući transnacionalnu prijetnju od grupa koje ciljaju političare i infrastrukturu, a njihove motive opisujući kao mržnju prema Zapadu i njegovom uspjehu.

Predsjednik Donald Trump je borbu protiv ljevičarskih grupa učinio prioritetom. Zakleo se da će se obračunati s ljevičarskim grupama koje optužuje za podsticanje nasilja, nakon ubistva konzervativnog aktiviste i Trumpovog saveznika Charlieja Kirka prošle godine.

Trumpova administracija je u maju bila domaćin radionice na kojoj se raspravljalo o prijetnji koju predstavljaju krajnje ljevičarske grupe, dok će se druga održati u Njemačkoj, a suorganizator će biti Sjedinjene Američke Države.

„Ili ćemo sarađivati ​​preko naših granica ili će teroristi nastaviti iskorištavati pukotine među nama“, rekao je Rubio. „Sjedinjene Američke Države grade infrastrukturu, partnerstva i strategiju za poraz pošasti krajnje ljevičarskog terorizma.“

Od novembra, Washington je četiri evropske grupe označio kao strane terorističke organizacije i nudi nagrade do 10 miliona dolara za informacije o njihovom finansiranju.

Rubio je rekao da ljevičarske grupe rade sa stranim zemljama koje su neprijateljski raspoložene prema Sjedinjenim Američkim Državama.

(Kliker.info-agencije)