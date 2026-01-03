hamburger-icon

Marco Rubio: Maduro je vođa narkoterorista, njegov režim nije legitimna vlast

03 Januara
13:47 2026
“Maduro NIJE predsjednik Venezuele i njegov režim NIJE legitimna vlast. Maduro je vođa Cartel de Los Soles, narkoterorističke organizacije koja je preuzela kontrolu nad državom. Također je pod optužnicom za šverc droge u Sjedinjene Američke Države.”

Objavo je ovo na društvenoj mreži X američki državni sekretar Marco Rubio nakon pada predsjednika venezuele Nikolasa Madura.

Podsjetimo, prema republikanskom senator koji tvrdi da je razgovarao sa državnim sekretarom Markom Rubiom, Sjedinjene Države su uhapsile Madura kako bi odgovarao pred sudom u ovoj zemlji.

“Obavijestio me je da su Nikolasa Madura uhapsili pripadnici američkih službi kako bi odgovarao za krivična djela pred sudom u Sjedinjenim Državama, a kinetička akcija koju smo večeras vidjeli bila je sprovedena kako bi se zaštitili i odbranili oni koji sprovode nalog za hapšenje”, napisao je senator iz Utaha, Mike Lee, na X-u rano u subotu.

(Kliker.info-Vijesti)

