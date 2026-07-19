Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da je u “aktivnim konsultacijama” s Pravnim odjelom New Yorka o mogućnosti hapšenja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

U intervjuu za New York Times, Mamdani je rekao da njegova administracija još uvijek razmatra hoće li uhapsiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ako dođe u New York na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru ove godine.

“Vjerujem da izraelski premijer Netanyahu pripada Hagu. On je ratni zločinac koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom (ICC). Vidjet ćete, to mišljenje dijele mnogi zbog onoga što su njegovi postupci uzrokovali tokom niza godina”, rekao je Mamdani, dodajući da nije siguran da li ima zakonsku osnovu da naredi Policijskoj upravi New Yorka, kojom upravlja, da liši Netanyahua slobode.

Prema riječima gradonačelnika New Yorka, spreman je učiniti sve što je dozvoljeno zakonom u New Yorku, ali ne i samostalno mijenjati zakone samo da bi uhapsio Netanyahua.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno se osvrnuo na Mamdanijevu prijetnju hapšenjem, rekavši da nije zabrinut i uzvrativši tvrdnjom da gradonačelnik New Yorka “podržava palestinsku militantnu grupu Hamas, koja kontrolira značajan dio Pojasa Gaze”.

Netanyahu na crvenoj potjernici?

“Mislim da bi trebao pogledati koga osuđuje, a koga hvali. On osuđuje Izrael, jedinu demokratiju koja stoji rame uz rame s američkim vrijednostima, i brani Hamas, koji otvoreno poziva na masakr svakog Jevreja na zemlji”, rekao je Netanyahu, dodajući da Mamdanija nije briga što oni koji mrze Jevreje i Izrael na kraju mrze Ameriku, optužujući gradonačelnika New Yorka da “tajno mrzi Ameriku”.

Nekoliko ljudi bliskih Mamdaniju reklo je da se oslobođenje Palestine smatra jednim od najvažnijih moralnih pitanja našeg vremena i da Mamdanijevi stavovi o Izraelu više nisu na marginama Demokratske stranke.

Gotovo polovina demokrata u Predstavničkom domu glasala je ove sedmice za prekid američke pomoći Izraelu.

Iako ovo nije bilo dovoljno da se mjera usvoji, dovoljno je da ukaže na promjenu stava stranke prema jednom od najvažnijih američkih saveznika na Bliskom istoku.

„Teško je pronaći istrošeniju politiku od one koju je naša zemlja provodila prema Pojasu Gaze i Palestincima“, rekao je Mamdani.

(Kliker.info-B92)