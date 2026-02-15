Malik Rizvanović pobijedio na izborima za načelnika Vareša sa skoro 50% glasova : Infrastuktura i zdravlje građana su nulti prioriteti

Kandidat Stranke demokratske akcije Malik Rizvanović, prema preliminarnim rezultatima, ubjedljivi je pobjednik prijevremenih izbora za općinskog načelnika Vareš, sa ukupno osvojenih 1.703, od 3.413 važeća glasa, potvrdio je Feni Leon Pavlović, predjednik Općinske izborne komisije Vareš.

Drugi na ovim izborima, sa 692 osvojena glasa, bio je nezavisni kandidat Dario Dodik; treći je s 682 Nurdin Begović, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu, četvrti kandidat Hrvatskog demokratskog saveza (HDS) Igor Šimić s 214, dok je jedina žena na ovim izborima, Stela Terzić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, osvojila 122 glasa, javlja Fena.

Novoizabrani naćelnik Vareša je nakon objavljivanja preliminarnih rezultata izbora za FTV govorio o prioritetima u budućem radu.

„Prvi prioritet kao što sam u svojoj kampanji isticao – sanacija budžeta, izgradnja lokalne i regionalne infrastrukture, jer od nje zavisi kompletan razvoj i budućnost Vareša“, kazao je on.

Posljednjih dana u fokusu javnosti bila je pojava olova u krvi kod stanovnika Vareša.

„Zdravlje građana je nulti prioritet i već razgovaramo sa većim nivoima vlasti, jer se svi moramo uključiti da rješavamo ovaj problem jer on nije nastao preko noći, niti očekujem da ga mi možemo sami preko noći riješiti. Mi se nadamo da ćemo u skorije vrijeme staviti pod kontrolu ovaj problem zvani olovo“, kazao je, između ostalog, Rizvanović.

Inače, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u decembru prošle godine nakon smrti bivšeg načelnika Zdravka Maroševića iz Hrvatskog demokratskog saveza (HDS), raspisala prijevremene izbore na kojima su građani te lokalne zajednice danas imali priliku glasati za četiri kandidata i jednu kandidatkinju.

U konkurenciji su bili aktuelni vršilac dužnosti općinskog načelnika Malik Rizvanović iz Stranke demokratske akcije, Nurdin Begović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stela Terzić iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, Igor Šimić iz HDS-a te nezavisni kandidat Dario Dodik.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH od 28. januara 2026., u Centralni birački spisak za Općinu Vareš, zaključno s datumom 26. januar, bilo je upisano je 8.078 glasača i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

(Kliker.info-agencije)