Majstorije iz slobodnih udaraca o kojima će se pričati : Saka mi je rekao da pucam. Nisam svjestan što sam učinio (Video)

Fudbaleri Arsenala sjajnom su predstavom na Emiratesu svladali Real Madrid s 3:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Nakon prvog poluvremena bez golova, izabranici Mikela Artete su zabili tri gola u drugom dijelu, a posebno se istaknuo Declan Rice, koji je zabio dva gola iz izravnih slobodnih udaraca. Konačni rezultat postavio je Mikel Merino.

Junak pobjede i igrač utakmice bio je Rice, koji je nakon utakmice dao izjavu za Amazon Prime. “To je bila trenerova poruka. To je bila poruka nakon vikenda. Morali smo biti maksimalno uvjereni da možemo doći i pobijediti u ovoj utakmici. Kao grupa bili smo stvarno uvjereni da možemo”, započeo je dvostruki strijelac.

Prvi dogovor je bio centaršut

“Imam to u ladici, ali previše puta sam pogodio živi zid ili je otišlo preko prečke. Izvorno smo namjeravali centrirati, a onda sam samo vidio živi zid i poziciju golmana, pa sam odlučio pucati. Bukayo Saka mi je rekao da pucam ako se tako osjećam i učinio sam to. Kad zabiješ gol, to je najbolji osjećaj na svijetu. Nije imalo smisla iz tog kuta centrirati loptu. Znate što, sretan sam što sam preuzeo odgovornost jer bilo je čarobno”, opisao je Rice svoj prvi gol iz slobodnog udarca, pa onda i drugi:

“Kod drugog sam imao samopouzdanje. Udario sam loptu i zabio. Još uvijek nisam shvatio što sam učinio večeras jer imamo još jednu utakmicu. Uzbuđen sam, sretan sam, presretan sam. Ali tek za nekoliko godina ću shvatiti što sam večeras napravio. To je nešto stvarno posebno.”

Za kraj je dodao kako moraju biti spremni za uzvrat. “Ovo je velika noć za nas. Nije lako pobijediti Real Madrid u ovom natjecanju, ali trener je upravo rekao da usprkos tome što vodimo 3:0, ništa nije odlučeno. Individualna kvaliteta koju oni imaju je zastrašujuća. Na Bernabeu se za njih događaju posebne stvari. Želimo biti u polufinalu Lige prvaka”, rekao je Rice.

(Kliker.info-Index)