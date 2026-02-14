Macron u Münchenu : “Ovo je vrijeme za drskost. Ovo je vrijeme za snažnu Europu”

Francuski predsjednik Emmanuel Macron iznio je svoju viziju Europe kao geopolitičke sile koju će drugi “veliki igrači” poštovati samo ako bude jaka u obrani, tehnologijama i proizvodnji svega što joj je potrebno.

“Želimo li da nas se ozbiljno shvaća, moramo pokazati nepokolebljivu predanost obrani vlastitih interesa”, rekao je Macron na konferenciji o sigurnosti u Münchenu.

“To počinje nastavkom podrške Ukrajini, ali mora se nastaviti odbacivanjem neopravdanih carina i neutemeljenih zahtjeva na europskom tlu”, dodao je, referirajući se na američke carine i na kritike Washingtona da Europa guši slobodu govora i popušta masovnim migracijama.

Spomenuo je kritičare koji kažu da je Stari kontinent zastario i rascjepkan, da mu je ekonomija previše regulirana, a društva “plijen barbarskih migracija koje narušavaju njezine tradicije”.

“Europa mora naučiti biti geopolitička sila, to dosad nije bilo u našem DNK-u…”, rekao je Macron pred visokim političkim i vojnim dužnosnicima. “Ali moramo prestati iza zatvorenih vrata govoriti o tome koje su naše zadaće i početi isporučivati rezultate.”

Kao primjer što snažna i jedinstvena Europa može postići istaknuo je Ukrajinu, koja bez europske pomoći ne bi izdržala u četverogodišnjem ratu s Rusijom.

Macron smatra da ključ za završetak rata nije u ispunjavanju ruskih zahtjeva, nego u još jačem pritisku na Rusiju, koja je ekonomski iscrpljena i posve ovisna o Kini.

“Ovo je vrijeme za drskost. Ovo je vrijeme za snažnu Europu”, istaknuo je i dodao da “neće biti mira bez Europe, jer je Europa dio rješenja”.

No upozorio je na to da će se kontinent i nakon rata morati nositi s “agresivnom” Rusijom na svojim granicama, pa mora osmisliti novu sigurnosnu arhitekturu. “Naše sigurnosne interese moramo definirati mi, a ne netko drugi”, naglasio je Macron.

Dodao je da bi dio te arhitekture trebalo biti i nuklearno odvraćanje, sposobnost koju u Europi imaju samo Francuska i Velika Britanija, i potvrdio da s drugim europskim čelnicima razgovara o tome kako tu sposobnost proširiti na druge zemlje.

