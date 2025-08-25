Luka Garza poslao emotivno pismo FIBA-i: “Molim vas, pomozite da ponesem ime svoje familije na dresu”

Vidio sam to u načinu na koji su ga ljudi zaustavljali na ulicama s divljenjem i zahvalnošću, ne samo zbog njegove igre, već i zbog njegove humanosti. Tokom rata, kada je nada bila oskudna i svijet se ohladio, on je ostao u Sarajevu. Rizikovao je sve – donosio je hranu, vodu, čak je i pretvarao njegov automobilski akumulator u izvor energije kako bi komšije mogle preživjeti tamu. Bio je čovjek koji nije nosio odijelo supermena, ali je spašavao živote tihom hrabrošću.