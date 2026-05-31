Izgleda da su insajderi iz HDZ-a BiH bili potpuno u pravu kada su otkrili da je šef HDZ-a BiH, Dragon Čović, ostao prestravljen kada je čuo pouzdanu informaciju da će kandidat opozicione petorke za hrvatskog člana Predsjedništva BiH biti penzionisani general i zaštitar Zdenko Lučić.

Sama pomisao da je Lučić mlađi brat Ive Lučića, vjerovatno najeksponiranijeg ratnog, pa i poslijeratnog, hrvatskog “zaštitara” među domicilnim Hrvatima, a danas cijenjenog historičara, bila je znak uzbune i zabrinutosti za lidera HDZ-a BiH. Jer, radi se o braći koja detaljno poznaju sve Čovićeve tajne, njegovu “zaboravljenu” i pravno ispeglanu historiju uz pomoć Sarajeva, te njegovo čudesno bogaćenje.

Čini se da je Dragon Čović možda naivno vjerovao da, zbog dobrih odnosa s Ivom Lučićem, Zdenko Lučić neće kopati po njegovoj prošlosti i slabostima. Ali, nema izborne pobjede ako se ne slomi glavna kost i precizno ne pogodi metak u metu. Zato je Lučić prvi sipao otrov na štabnog oficira. Nazvao ga je diktatorom i osobom kojoj se ne smije dozvoliti da odlučuje o sudbini hrvatskog naroda. A onda mu je utrljao so na najbolniju ranu.

-Imam informaciju da je Dragan Čović postao Hrvat u trenutku kada je iz Konzulata Republike Hrvatske nestao određeni broj pasoša. Da bi me opovrgao, trebao bi izaći sa svojim uvjerenjem o državljanstvu Republike Hrvatske i reći kada ga je dobio i od koga ga je dobio, prozvao je Čovićevog mlađeg brata Ivu Lučića.

Kako je Čović trgovao slobodom?

I onda se dogodio potpuni presedan. Vođa HDZ-a BiH, Dragan Čović, jednostavno se raspao. Pred advokatima odbrane ciljao je porodicu Ive i Zdenka Lučića kao ratnog profitera, krijumčara, kriminalca koji “po nalogu Sarajeva želi namiriti neke obaveze i koji je povezan sa pripadnicima AID-a, bivšim pripadnicima UDBE, Kosovarima”.

Međutim, ako se mirno prouče Čovićeve poruke, može se protumačiti da je osvetoljubivi, ali vidno potreseni šef HDZ-a BiH zapravo sam sebi pucao u petu.

-Ratni zločini ne zastarevaju, to je moja poruka svima njima, Čović je direktno prijetio svom progonitelju Zdenku Lučiću, a indirektno i cijeloj porodici iz Ljubuškog.

Međutim, prevario se ako je mislio da javnost neće shvatiti da zločini ne zastarevaju ni za Dragana Čovića. Podsjećamo da je Dragan Čović prije nekoliko godina nepravosnažnom presudom osuđen na pet godina zatvora zbog potvrđene optužnice za višemilionsku pljačku države. Uspio je, kako se tada govorilo, uz pomoć političkog Sarajeva, koje je imalo ‘utjecaj’ na pravosudne organe, da u postupku žalbe “popravi” sastav Apelacionog vijeća i, nakon mjesec dana pritvora, trgovao svojom slobodom.

Originali iz Vlade Federalnih rezervi su navodno nestali. Ali, šta god da se desilo s dokazima, dvojica šefova carine su sebi oduzela život zbog zastrašujućih prijetnji koje su dobili tokom tog sudskog procesa vezanog za zločin s piletinom.

Dakle, Čović demonizuje Lučiće zbog nekog naloga iz omraženog Sarajeva, a ignoriše vlastitu prošlost i veze s političkim Sarajevom.

Kako je kasnije jadikovao pokojni lider SDA Sulejman Tihić, ‘prevario ga je pomazani lider HDZ-a BiH, jer je obećao, a zatim lagao da potpiše rotaciju gradonačelnika Mostara’.

Napad na Lučiće

„Naravno, nećemo dozvoliti nikome, a posebno šverceru, špekulantu, ratnom profiteru i kriminalcu, da komentariše vrijednosti Domovinskog rata, vrijednosti koje smo stvorili. Neko se sjetio zbog naloga iz Sarajeva da ponovo moraju izmiriti neke obaveze, nećemo dozvoliti da bivši pripadnici UDB-e, Kosovari i pripadnici AID-a ponovo spekulišu na ovom području.“

Svjesno ili nepromišljeno, Dragan Čović se definitivno opteretio Ivom Lučićem, Zdenkovim starijim bratom, nakon ovih teških zločina nad porodicom Lučić. Iako još nije davao nikakve javne izjave, nema sumnje da bivši šef herceg-bosanske tajne službe, a danas historičar sa zagrebačkom adresom, neće oprostiti Čoviću njegove teške obroke.

Braća Lučić detaljno poznaju Čovićevu prošlost, sve njegove poslovne poduhvate, od Sokola, preko Hercegovačke banke, Monda, ERONET-a… i njegove unutrašnje demone.

-Obojica su pali! Past će i Jugoslaven Dragon Čović, kaže Zdenko Lučić, kandidat za hrvatskog člana državnog predsjedništva.

Njegova suparnica Darijana Filipović je zbunjeni posmatrač sa političkih tribina. Prave kosti tek treba izvući iz ormara. U svađi između HDZ-a BiH i Petorke, svi znaju sve o svima.

Dnevni list saznaje da su se neki misionari iz Mostara i Zagreba već rasporedili na sve strane s namjerom da obuzdaju rat i zakopaju ratnu sjekiru između Čovićevih i porodice Lučić.

U interesu je mnogih, posebno u HDZ-u BiH, da se smire strasti i spriječi širenje kriminalnog požara. Oni su svuda u toj septičkoj jami, a kako je rekao Dragan Čović, zločin ne zastarijeva. Na to je, prije svega, podsjetio policiju i tužioce, i to je dobra stvar.

S.Ž. (Dnevni list)